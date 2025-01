Lutte contre le trafic de drogue à Besançon : Anne Vignot demande ”un véritable arsenal réglementaire et des moyens humains”

Dans la nuit de mardi à mercredi, la vitrine de Monsieur Barber au 18 rue Rivotte a été mitraillée par un fusil d’assaut, comme nous vous en informions sur maCommune.info en primeur.

Plusieurs coups de feu tirés sur un barber shop cette nuit rue Rivotte à Besançon Dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 janvier 2025, vers 2h00 du matin, de nombreux coups de feu ont été tirés rue Rivotte, au centre-ville de Besançon. Une vitrine d’un barber shop en a été la cible.

”Les sommes importantes que le trafic génère, la concurrence entre les organisations criminelles et les rivalités territoriales ont comme conséquences constantes une augmentation et une extension sans précédent des violences de la criminalité organisée”, observe Anne Vignot. ”La France est submergée par le trafic de drogue international. L’intégralité du territoire national, métropole et outre-mer, est touchée : des grandes aux petites villes, des villages aux hameaux. Le récent rapport sur le doublement de la consommation de cocaïne nous alarme tous.”

”Nous avons besoin d’un véritable arsenal réglementaire”

La maire précise que l’Association des maires de France, France Urbaine, les maires de toutes couleurs politiques, le rapport sénatorial transpartisan demandent ”une réaction de l'État pour enrayer ce fléau”. Pour Anne Vignot, ”la lutte contre la grande délinquance nécessite des moyens pour la sécurité, l’appréhension des délinquants, des moyens d’enquête scientifique, financières et policières. Face à ce fléau national et international, nous avons besoin d’un véritable arsenal réglementaire, d’un travail diplomatique et de moyens humains revus à la hausse.”

Elle ajoute que ”hier encore, nous, tous les partenaires réunis, étions ensemble pour constater l’efficacité de l’action des polices et des gendarmes, et la ténacité de la justice. Pour autant, comme l’hydre monstrueuse nous constatons aussi que lorsqu’une tête tombe, une nouvelle pousse.”

Anne Vignot souligne que ”depuis 2020, je travaille sur deux axes : augmenter la présence de policiers nationaux sur le terrain et travailler main dans la main avec la police, la justice et les services sociaux.”

”Les caméras n’empêchent pas les fusillades”

À Besançon, un tournant a eu lieu à l’hiver 2019-20, ”lorsque les trafiquants et leurs armes ont intimidé, blessé et tué. Tous les lieux sont à protéger, tous sont précieux : Thise, Montrapon, Avanne, Planoise ou la rue Rivotte”, rappelle-t-elle.

En conclusion de son communiqué, Anne Vignot écrit : ”les caméras n’empêchent pas les fusillades, et les policiers municipaux n’interviennent pas la nuit, ne nous leurrons pas sur les solutions à mettre en œuvre”, sans nul doute en réponse à Ludovic Fagaut, qui avait réagi après la fusillade de la rue Rivotte en déclarant notamment : ”il est indispensable que la vidéoprotection soit renforcée dans tous les quartiers mais aussi et surtout que la municipalité revoit sa position sur la question de l'armement et les missions de la police municipale”.