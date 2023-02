Magazine Plus du Grand Besançon : les habitants sont invités à donner leur avis sur le support

Jusqu'au 15 mars, les habitants de Besançon sont invités à donner leur avis sur le magazine Plus du Grand Besançon via la plateforme atelierscitoyens.besancon.fr.

Depuis quelques années, afin d'informer ses habitants, Grand Besançon Métropole a développé plusieurs supports de communication autour du magazine Plus Grand Besançon, du website plus.grandbesancon.fr et différents réseaux sociaux (facebook, youtube, linkedin etc).

L'heure est au bilan et à l'adaptation aux nouveaux usages. Pour mieux comprendre comment s'informent les habitants et leurs habitudes de lecture, le magazine du Grand Besançon lance une enquête de lectorat. Ce court sondage de 5 minutes permettra de faire évoluer le support sur le fond et sa forme pour mieux répondre aux attentes des habitants.

Les résultats de l'enquête seront diffusés à l'été 2023.