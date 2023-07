Mardis des Rives : le programme des concerts jusqu’au 29 août

Le festival itinérant et gratuit des Mardis des rives revient tous les mardis de juillet et août dans les différentes communes du Grand Besançon. Si la commune de Thise a accueilli la soirée d’ouverture le 4 juillet, la soirée de clôture aura lieu comme à son habitude à Besançon, au parc de la Rhodiacéta le 29 août 2023.

La dixième édition accueillera cette année 12 groupes régionaux et nationaux pour un total de neuf soirées de concerts gratuites et en plein air.

Au programme, de la musique pour tous les goûts avec du funk grosse, jazz funky, rumba cumbia, musique cubaine, blues pop rock et bien d’autres.

Soirée de clôture le 29 août au parc de la Rhodiacéta

Lors de la soirée de clôture à Besançon le 29 août, le Parc de la Rhodiacéta vibrera au son de deux groupes : Black Voices Combo qui proposera un mix de salsa, rumba, musiques antillaises et panafricaines et Que Tengo, un quatuor montpelliérain adepte de rumba, cumbia et rythmes cubains et afro-caribéens.

L’ouverture du site est prévu dès 19h pour permettre au public de profiter de l’ambiance bucolique des Mardis des rives autour d’un verre ou confortablement installé sur les transats du salon de lecture du bibliobus. Le bar à eau proposera même un jeu sur le stand La Bisontine tandis qu’une playlist musicale accompagnera ces moments de détente en attendant les concerts dès 20h.

Programmation

Ouverture dès 19h, concerts à 20h, fermeture des sites à 22h.

4 juillet à Thise : Forro Das Galinhas

11 juillet à Avanne-Avenez : Funky Funky (annulé)

18 Juillet à Deluz : Blue Tone Stompers

25 juillet à Routelle : Pocket full of funk

1er août à Roche-lez-Beaupré : Lounata

8 août à Saint-Vit : Solycuba et Dudy

15 août à Byans-sur-Doubs : Seriously serious et Ze Kingz

22 août à Montferrand-le-Château : Rod Barthet

29 août à Besançon : Que tango et Black voiles combo (accueil dès 18h30, concerts dès 19h)

Infos +