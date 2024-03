Météo du week-end : samedi ensoleillé, dimanche pluvieux en Franche-Comté

Selon les prévisions de Météo France pour samedi 9 et dimanche 10 mars 2024, le temps sera tantôt ensoleillé, tantôt gris et pluvieux en Franche-Comté.

Samedi matin, le soleil sera au rendez-vous malgré un peu de brouillard, mais le temps sera lumineux sur l’ensemble de la région. Les températures seront plutôt douces avec 8°C à Pontarlier, 9°C à Belfort et Vesoul, 10°C à Besançon et Dole et 12°C à Lons-le-Saunier.

Samedi après-midi, le temps changera, mais le retour de la pluie n’est pas encore prévu. Le ciel sera plutôt gris. Côté températures : 11°C à Pontarlier, 12°C à Belfort et Dole, 13°C à Vesoul et Lons-le-Saunier, 14°C à Besançon.

Dimanche matin, la pluie s’invitera dans le ciel franc-comtois pour mouiller tous les départements. Si la Bourgogne est sous le soleil, pour la Franche-Comté ce sera strictement l’inverse ! Températures : 7°C à Pontarlier, 8°C à Besançon et Belfort, 9°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Dimanche après-midi, le temps se calmera sur une grande partie de la région, mais la pluie restera au rendez-vous sur toute la façade Est dont le Haut-Doubs et le sud du Jura. Côté mercure, pas de grands changements : 9°C à Pontarlier, 11°C à Belfort et Dole, 12°C à Besançon, 13°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !