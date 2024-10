Météo : l’ex-ouragan Kirk arrive en Franche-Comté ce jeudi

Avec sa campagne "Qu’importe l’hiver, pourvu qu’on ait le Jura", le Comité départemental du Tourisme jurassien met l’accent sur la "pluralité et la cohabitation harmonieuse de ses activités au sein de ses grands espaces" et cela, que la neige soit abondante ou non. Destination incontournable du tourisme nordique, le département regorge également d’événements à ne pas rater.