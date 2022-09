Météo : nouvelle hausse des températures ce lundi 12 septembre

D'après la chaîne météo, on doit ce retour de forte chaleur au "vent du Sud, canalisé entre l'ex-ouragan Danielle qui remonte du Portugal vers le golfe de Gascogne et un anticyclone étiré du Maghreb à l'Allemagne" celui-ci fait alors remonter de l'air très chaud d'origine saharienne au-dessus de la France.

Dans la matinée, même si le soleil est déjà bien présent, les températures sont encore fraîches alors n'oubliez pas votre petite veste pour aller travailler. On compte 7°C à Morteau, 8°C à Maîche, 10°C à Pontarlier, 12°C à Belfort et Vesoul, 13°C à Besançon et 14°C à Lons-le-Saunier.

Mais cela ne durera pas puisque les températures annoncées cet après-midi seront de 23°C à Pontarlier et Morteau, 24°C à Belfort et Maîche 26°C à Vesoul 27°C à Besançon et 28°C à Lons-le-Saunier.