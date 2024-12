Météo : un ciel gris et de la pluie prévus pour ce week-end en Franche-Comté

La pluie devrait s'inviter dans le ciel comtois pour ce dernier week-end avant Noël des 21 et 22 décembre 2024.

Samedi le week-end débutera sous un ciel très gris avec des pluies éparses attendues sur Belfort, Lons-le-Saunier, Dole et Morez. Quelques flocons de neige pourraient pointer le bout de leur nez à Pontarlier tandis que Vesoul et Besançon devraient rester au sec mais sous un ciel très nuageux.

Dans l’après-midi, la pluie sera présente sur l’Est de la région de Belfort à Morez en passant par Pontarlier. Partout ailleurs le ciel restera très nuageux tout au long de la journée mais la pluie devrait dès le début de soirée.

Du côté des températures, le matin il fera 1°C à Morez, 2°C à Pontarlier, 4°C à Belfort, 5°C à Besançon, Lons, Dole et Vesoul.

Le mercure évoluera peu dans l’après-midi puisque Météo France prévoit 2°C à Pontarlier et Morez, 5°C à Belfort, 6°C à Besançon et 7°C à Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole.

Dimanche en revanche, pas de jaloux ! La pluie s’installera dans le ciel comtois dès le lever du jour sur toute la région et tout au long de la journée.

Dans la matinée, il est prévu 3°C à Morez et 4°C à Pontarlier, 6°C à Belfort, 7°C à Besançon, 8°C à Dole et 9°C à Lons-le-Saunier et Vesoul.

Elles évolueront peu dans l’après-midi avec 2°C à Morez et Pontarlier, 5°C à Belfort, 6°C à Besançon, 7°C à Lons et 8°C à Vesoul et Dole.

Bon week-end !