Météo : un ciel gris, quelques averses et du soleil en Franche-Comté

Selon les prévisions de Météo France, ce week-end du 22 et 23 avril sera partagé entre la graisaille et les éclaricies en Franche-Comté. Dans certains secteurs, les températures atteindront les 17°C.

Dès samedi matin, la région sera plongée sous un ciel gris, accompagné d'averses. Les températures stagneront entre 10 et 14°C avec 11°C à Besançon, Vesoul et Dijon, 10°C à Belfort et 14°C à Lons-le-Saunier.

L'après-midi, quelques averses persisteront dans la majorité du territoire avec des températures qui n'excéderont pas les 16°C, dont 14°C à Dole et Dijon, 15°C à Vesoul et Belfort, 16°C à Besançon. De belles éclaircies prendront place à l'ouest avec des températures atteignant les 17°C.

Durant la soirée, la pluie s'intensifiera à l'est du territoire avec des températures correctes, 12°C à Dole et 13°C à Besançon.

Belle surprise dimanche matin : le soleil sera de retour dans la région, excepté à Morez et à Pontarlier avec 6°C. Côté températures pour les autres régions : 10°C à Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier et 9°C à Dijon et à Belfort.

Dans l'après-midi à l'ouest, les averses reviendront tandis que le soleil perdurera à l'est avec des températures atteignant les 17°C à Dole, Besançon et Lons-le-Saunier. De jolies éclaircies qui ne dureront pas puisque la pluie reviendra prendre place dans la soirée avec des températures qui baisseront jusqu'à 10°C. Ces averses persisteront dans la nuit.