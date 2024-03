Météo : un week-end de Pâques sous la pluie en Franche-Comté

Les cloches devront s’armer de parapluies pour distribuer leurs chocolats… Selon les prévisions de Météo France, le long week-end de Pâques sera très pluvieux samedi 30, dimanche 31 mars et lundi 1er avril.

Samedi matin, la Franche-Comté sera sous un ciel gris et devrait échapper à la pluie, mais les températures seront très positives avec 13°C à Dole, 14°C à Besançon, Vesoul, Belfort et Pontarlier, 16°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, des orages sont attendus partout sur le territoire à faible ou forte intensité selon les secteurs. Les températures stagneront voire baisseront : 11°C à Pontarlier, 12°C à Lons-le-Saunier, 13°C à Dole et Besançon, 14°C à Vesoul, 15°C à Belfort.

Dimanche matin, pas d’orage prévu, mais la pluie restera au rendez-vous sur la majeure partie de la région sauf au nord et l’extrême est. Météo France annonce 10°C à Pontarlier, 11°C à Dole et Lons-le-Saunier, 12°C à Besançon et Belfort, 13°C à Vesoul.

L’après-midi, des orages seront de retour dans les secteurs de Dole, de Sancey-le-Grand, de Nantilly et de Thoirette. La pluie est prévue sur l’ensemble de la Franche-Comté. Côté températures : 13°C à Dole, 14°C à Besançon et Pontarlier, 15°C à Lons-le-Saunier et Belfort, 16°C à Vesoul.

Lundi 1er avril, les poissons resteront dans l’eau… Aucune amélioration n’est prévue par Météo France, la pluie devrait être au rendez-vous toute la journée. Températures : entre 5°C à Pontarlier et 10°C à Dole le matin, de 8°C à Pontarlier à 14°C à Lons-le-Saunier.

Bon week-end !