Météo : un week-end très beau et très chaud en Franche-Comté

C'est un week-end qui aura presque des allures d'été que nous annonce Météo France pour ce samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 en Franche-Comté. Le soleil sera voilé mais présent tout au long du week-end et les températures s'annoncnet anormalement élevées. De quoi faire plaisir aux spectateurs du carnaval de Besançon qui aura lieu ce dimanche.

Côté ciel, ce n'est pas difficile Météo France prévoit un ciel voilé pour la totalité du week-end, samedi comme dimanche. La pluie sera inexistante au contraire des belles éclaircies qui devraient être nombreuses.

Pour les températures du samedi matin, vous connaissez le dicton même si c'est tentant, évitez de trop vous découvrir de bon matin même si les températures seront déjà agréables. Météo France prévoit 13°C à Vesoul, 14°C à Besançon, Morez et Pontarlier, 15°C à Belfort, 16°C à Dole et déjà 18°C à Lons-le-Saunier.

Samedi après-midi, le mercure grimpera en flèche, prévoyez 23°C à Morez et Dole, 24°C à Lons, 25°C à Pontarlier, Belfort et Vesoul et 26°C à Besançon.

Dimanche le temps restera le même et le mercure qui aura bien baissé durant la nuit devrait atteindre : 12°C à Pontarlier, 13°C à Belfort et Besançon, 14°C à Vesoul, 16°C à Dole et 17°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les températures ne seront pas aussi élevées que la veille mais toujours encore chaudes pour la saison avec 22°C à Belfort, 23°C à Besançon et Dole et 24°C partout ailleurs.

Bon week-end !