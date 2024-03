Météo : un week-end doux mais nuageux en Franche-Comté

Selon les prévisions de Météo France pour samedi 16 et dimanche 17 mars 2024, les températures devraient être agréables pour un mois de mars mais le soleil ne sera pas forcément au rendez-vous.

Samedi matin, le réveil se fera sous un ciel très nuageux sur l’ensemble de la région. Quelques rares averses pourraient même être présentes sur la façade Est entre Belfort et Morez. Les températures seront déjà douces avec 7°C à Pontarlier, 10°C à Belfort et 11°C partout ailleurs.

Samedi après-midi, le temps restera nuageux mais sec. Quelques éclaircies pourraient même pointer le bout du nez surtout sur la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. Côté températures, prévoyez 11°C à Pontarlier, 13°C à Belfort et Besançon, 14°C à Dole, 15°C à Vesoul et 16°C à Lons-le-Saunier.

Dimanche le temps restera très nuageux toute la journée sur toute la région. La pluie ne devrait toutefois pas être de la partie. Côté mercure, le matin, Météo France annonce : 9°C à Pontarlier, 10°C à Belfort et Dole, 11°C à Besançon et Vesoul et 12°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les températures resteront douces pour la saison avec 15°C à Besançon, 16°C à Lons et 14°C partout ailleurs.

Bon week-end !