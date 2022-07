Météo : un week-end sous le soleil en Franche-Comté, toujours pas de pluie

Samedi matin, le soleil rayonnera partout sur le territoire avec des températures en dessous des 20°C. Météo France annonce 15°C à Pontarlier et Morez, 17°C à Besançon, Morteau et Vesoul, 18°C à Belfort et Dole, 19°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, quelques nuages s’inviteront dans le ciel franc-comtois et les températures ne devraient pas dépasser les 28°C à l’ombre : 24°C à Pontarlier, 25°C à Morteau, 27°C à Belfort et Vesoul, 28°C à Besançon et Lons-le-Saunier, 29°C à Dole.

La journée de dimanche s’annonce un peu plus chaude et sans nuages. Le matin, Météo France prévoit 16°C à Morez, 17°C à Pontarlier et Morteau, 18°C à Vesoul et Besançon, 19°C à Dole et Belfort, 20°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les 30°C degrés seront atteints à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier, 26°C à Morez, 270C à Pontarlier et Morteau, 29°C à Belfort et Vesoul.

Bon week-end !