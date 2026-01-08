Municipale 2026 à Besançon : le PS en passe de s’allier à Anne Vignot ?

Contacté ce 8 janvier 2026, Jean-Sébastien Leuba, candidat investi par le PS pour l’élection municipale de Besançon, confirme une information de Ici Besançon selon laquelle le PS serait sur le point de rejoindre Anne Vignot. Il utilise toutefois du conditionnel en précisant que "ce serait un accord national" dont il n’a pas encore vu le contenu…

"Il n’y a eu pour l’heure, aucune assemblée générale au niveau local", tient à préciser ce jeudi en début d’après-midi Jean-Sébastien Leuba. Et d’ajouter : "il y aurait un accord national qui doit nous être présenté. Ce n’est pas un accord local. Le PS de Besançon ne s’est pas engagé. Nous attendons de voir ce qu’il en est".

Jean-Sébastien Leuba n’a pas souhaité s’exprimer sur la suite qu’il prendra si l’information était confirmée : "Je vais d’abord voir le détail de l’accord. D’après les rumeurs que l’on a, Jérôme Durain (président de Région) nous dirait qu’Anne Vignot annoncerait qu’il n'y aurait pas d’accord avec la LFI au second tour, donc je ne sais pas si c’est vrai ou pas. Nous allons attendre les écrits".

Dans un communiqué, Nicolas Bodin, élu socialiste, s'est dit "curieux moralement le positionnement de ces élus (...) qui ont préféré défendre eux aussi une liste autonome ... avant nouveau revirement des dernières heures de soutenir une liste commune".