Vendredi 21 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Mieux faire pour Besançon”

Publié le 21/11/2025 - 18:15
Mis à jour le 21/11/2025 - 18:22

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

Hélène Magnin-Feysot, Cédric Meilhon, Séverine Véziès , Etienne Bertoneche et Magalie Suter © Alexane Alfaro
Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro
Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro
Séverine Véziès et Cédric Meilhon © Alexane Alfaro
Séverine Véziès et Cédric Meilhon © Alexane Alfaro
Séverine Véziès © Alexane Alfaro
Séverine Véziès et Cédric Meilhon © Alexane Alfaro
Séverine Véziès , Etienne Bertoneche et Magalie Suter © Alexane Alfaro
Séverine Véziès , Etienne Bertoneche et Magalie Suter © Alexane Alfaro
Hélène Magnin-Feysot; Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro
Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro
1/11 - Hélène Magnin-Feysot, Cédric Meilhon, Séverine Véziès , Etienne Bertoneche et Magalie Suter © Alexane Alfaro
2/11 - Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro
3/11 - Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro
4/11 - Séverine Véziès et Cédric Meilhon © Alexane Alfaro
5/11 - Séverine Véziès et Cédric Meilhon © Alexane Alfaro
6/11 - Séverine Véziès © Alexane Alfaro
7/11 - Séverine Véziès et Cédric Meilhon © Alexane Alfaro
8/11 - Séverine Véziès , Etienne Bertoneche et Magalie Suter © Alexane Alfaro
9/11 - Séverine Véziès , Etienne Bertoneche et Magalie Suter © Alexane Alfaro
10/11 - Hélène Magnin-Feysot; Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro
11/11 - Cédric Meilhon et Séverine Véziès © Alexane Alfaro

Devant les militants et sympathisants présents, Séverine Véziès a officialisé le fait qu’elle a été désignée par ses camarades, tête de liste de l’union populaire, présentant son slogan ”Mieux faire pour Besançon”. Elle a présenté l’enjeu politique de cette élection et dévoilé de premiers axes programmatiques. La candidate a précisé par ailleurs qu’elle participera ce week-end au lancement national des campagnes municipales des candidat(e)s LFI à Aubervilliers.

Une liste citoyenne autour d’un ”programme de rupture”

La candidate a insisté sur la philosophie de sa liste : ”Pourquoi s’agit-il d’une liste d’union populaire, c’est parce qu’on va se regrouper, citoyens, citoyennes autour d’un programme de rupture inspiré de l’avenir en commun, fondé sur les besoins locaux”.

Séverine Véziès ancre sa démarche dans ”une tradition d’innovation” municipale en rappelant que ”Besançon est particulièrement concernée. Terre où est né le RSA, et c’est dans cet héritage d’innovation qu’on veut inscrire notre action communale”.

Elle affirme vouloir rompre avec une gestion contrainte : ”Les élus ne sont pas là pour gérer de la pénurie, mais pour innover et être en appui pour créer de nouveaux droits”.

Battant, un exemple des problématiques bisontines

Si la candidate et son équipe ont choisi le bar Le Bodega, rue de la Madeline, dans le quartier Battant pour lancer la campagne, ”ce n’est pas un hasard”, a-t-elle précisé. Selon elle, on y retrouve ”l’ensemble des problématiques qui peuvent toucher Besançon : précarité, pauvreté (…) enjeux liés au commerce, questions de santé publique, du vivre ensemble, de la tranquillité publique et des mobilités”.

Premiers soutiens citoyens

Plusieurs citoyens engagés dans cette liste ont pris la parole tels que Étienne Bertoneche, 52 ans, ”non encarté” qui a dit vouloir ”apporter un discours d’amélioration politique” et qui estime qu’”on peut proposer une politique positive”.

Magalie Suter, 44 ans, mère de sept enfants et citoyenne engagée non encartée, a rappelé son parcours marqué par un accident domestique engendrant un handicap à l’oeil droit et un engagement antérieur aux côtés de Karim Bouhassoun.

Séverine Véziès et Cédric Meilhon © Alexane Alfaro

Un programme en construction orienté ”anti-capitaliste”

Le co-chef de file Martin Meilhon a présenté l’orientation politique du futur programme, ”un programme qui nous ressemble, insoumis, et qui répond aux enjeux bisontins”.
Il sera ”un programme de rupture, résolument anti-capitaliste”, tout en refusant ”un projet d’accompagnement de l’austérité” : ”On veut être innovants, ambitieux et pas des gestionnaires de pauvreté”, a-t-il martelé.

  • Sécurité : refus de l’armement létal de la police municipale

Concernant la sécurité, l’un des gros sujets de ces élections, ”Mieux faire pour Besançon” propose un modèle axé sur la présence humaine : ”notre objectif est de garantir sûreté et tranquillité publique par la présence humaine de proximité", via la police municipale et des médiateurs, en ”refusant le chantage de l’État en s’opposant à l’armement létal” pour la police municipale.

Sur le narcotrafic, Séverine Véziès a affirmé : "Il faut un discours de vérité et arrêter d’instrumentaliser cette question pour dévaloriser les maires : c’est la compétence de la police nationale et non de la police municipale. Ça ne fait pas partie des compétences d’un maire. Ça veut dire mettre l’Etat devant ses responsabilités, et je ne vais pas résoudre la question du narcotrafic, ce n’est pas vrai. Mais il y a des choses à faire avec les jeunes.”

  • Restauration scolaire : gratuité

La liste ”Mieux faire pour Besançon” propose de ”rendre la cantine scolaire gratuite, locale et bio”, partant du constat qu’un enfant sur cinq arrive à l’école le ventre vide. Le projet inclut des petits-déjeuners et goûter gratuits pour les enfants de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté.

  • Démocratie locale

Le référendum d’initiative citoyenne serait instauré ”dès la première année de mandat”, avec une volonté d’ouvrir davantage le conseil municipal, jugé ”assez fermé”. Martin Meilhon a même affirmé qu’une place plus grande serait donnée à l’opposition et une ouverture aux habitants lors de ”grandes votations”.

  • Logement : ”zéro personne à la rue”

Parmi les mesures phares pour le logement :

  1. ”Créer une brigade municipale du droit au logement”
  2. ”Objectif : zéro personne à la rue ”
  3. ”Zéro démolition, on votera toujours contre”
  4. "Une politique agressive sur les logements vacants”
  5. ”On n’a pas l’intention d’accompagner la spéculation immobilière, on veut tordre le gras à la spéculation immobilière”.
  • Les Vaîtes : une opposition nette

Séverine Véziès a été clair : "on s’opposera à toute artificialisation de terre donc on sera contre ce projet  des Vaîtes” tel qu’il est présenté aujourd’hui.

  • Un programme ”anti-raciste”, ”anti-fachiste”, LGBTQIA+ et ”féministe”

Hélène Magnin-Feysot, fonctionnaire territoriale et citoyenne engagée aux côtés de Séverine Véziès, a dénoncé ”une décomplexion du racisme” à Besançon et défendu un programme ”anti-fasciste, anti-raciste, féministe, LGBTQIA+”, affirmant : ”on ne faiblira jamais face à la droite et à l’extrême droite sur ces sujets-là”.

Elle propose la création d’un observatoire des discriminations, appuyé sur des associations locales et des habitants volontaires.

  • Transports : Séverine Véziès veut aller ”au bout” de la gratuité

À propos des transports, la tête de liste a déclaré : ”ce qui nous différencie du programme d’Anne Vignot, c’est qu’on veut aller plus loin comme par exemple, la gratuité des transports, on veut aller au bout”.

  • Pauvreté : nouvelles solidarités locales

Parmi les mesures évoquées : la création d'”un restaurant municipal intergénérationnel” et d'une ”carte municipale” pour les familles monoparentales leur permettant de ”bénéficier d’accès à des services publics locaux préférentiel, des tarifs préférentiels”.

  • Écologie : ”Toute décision doit se prendre à l’aune de la transition écologique”

La candidate a réaffirmé l’articulation entre social et écologique : ”il y aura un accompagnement des propriétaires, bailleurs et locataires à la rénovation énergétique” et particulièrement des bâtiments classés aux monuments historiques, qui ne sont pas faciles à rénover énergétiquement, en créant notamment un ”logement témoin”.

Sur la question de l’écologie, elle assure que ”toutes les politiques publiques doivent être prises à l’aune de la transition écologique”.

  • Finances : ”On fera des choix politiques”

Interrogée sur le financement des mesures de son programme, concernant particulièrement la gratuité des transports et de la cantine scolaire, Séverine Véziès a déclaré : ”on fera des choix politiques. Au lieu de financer des armes létales, on financera des petits déjeuners”. Par ailleurs, la candidate et son équipe ne comptent pas construire un budget pour leur programme préférant réaliser des ”évaluations”.

Fusion au second tour : ”prêts aux compromis, pas aux compromissions”

Séverine Véziès a évoqué sa volonté de dialogue, mais au second tour évoquant un travail à réaliser en amont du premier tour avec Anne Vignot pour s’accorder sur une méthode à mettre en oeuvre à l’issue du premier tour quels que soient les résultats. Elle assure que ”si on n’est pas en tête, on sera prêts à fusionner”. Mais Martin Meilhon pose quelques limites programmatiques en cas de rapprochement au second tour : ”on défend des valeurs de gauche. On est prêts aux compromis et pas aux compromissions”.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès

Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon
Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026. 

besancon maintenant élections municipales ludovic fagaut municipale besançon permanence
Publié le 16 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : le Parti communiste reste avec Anne Vignot et déterminé à unir la gauche

Réuni ce samedi 8 novembre, le Parti communiste français - section de Besançon a largement voté en faveur d’une nouvelle alliance avec la liste menée par la maire sortante Anne Vignot (EELV) pour les élections municipales de 2026. Le résultat du vote interne est sans appel : 97,93 % des 90 votants ont approuvé cette reconduction de l’union.

aline chassagne élections municipales evelyne ternant gauche gerard monnier Hasni Alem municipale 2026 parti communiste union
Publié le 8 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : le Parti radical de gauche rejoint la liste de Jean-Sébastien Leuba

Après avoir soutenu Nicolas Bodin, candidat dissident du Parti socialiste, le Parti radical de gauche s’est finalement rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba, a-t-on appris dans un communiqué du 6 novembre 2025. Ce rassemblement regroupe désormais des membres de la société civile, CAP21, Place publique, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche.

jean-sébastien leuba municipale 2026 parti radical de gauche parti socialiste
Publié le 7 novembre à 09h22 par Alexane
DOUBS (25)
Politique

Le PCF appelle à “retrouver le chemin de l’union” de la gauche dans les grandes villes du Doubs

Dans un communiqué diffusé le 1er novembre 2025, le conseil départemental du Parti communiste français (PCF) du Doubs plaide pour une relance de l’union des forces de gauche à l’approche des élections municipales, notamment à Besançon, Pontarlier et Montbéliard. Le parti déplore une dynamique de rassemblement aujourd’hui "vacillante" malgré, selon lui, de nombreuses convergences programmatiques.

gauche municipale 2026 parti communiste pcf union
Publié le 4 novembre à 16h22 par Alexane
Besançon
Politique

Le secrétaire de la section PS de Besançon démissionne et pointe des ”comportements problématiques”

Joachim Taïeb, secrétaire de la section du Parti socialiste de Besançon agglomération depuis juin 2025, a annoncé sa démission dans un courriel adressé à l’ensemble des militants socialistes locaux. Dans ce message, il évoque des difficultés internes et des comportements qu’il juge "problématiques", tout en affirmant rester adhérent du parti. 

démission joachim taïeb parti socialiste
Publié le 4 novembre à 09h39 par Alexane

Politique

Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Mieux faire pour Besançon”

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Politique

Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Deux députées du groupe Écologiste et Social, Dominique Voynet (Doubs) et Marie Pochon (Drôme), ont annoncé ce jeudi 20 novembre le dépôt d’une proposition de résolution européenne visant à défendre l’application du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Elles entendent ainsi répondre aux pressions croissantes qui visent à retarder ou affaiblir ce texte adopté en 2023.

déforestation députée dominique voynet europe écologie les verts lobbying
Publié le 20 novembre à 17h00 par Alexane
Vesoul
Politique

Bardella à la Foire de Vesoul pendant le vote sur le Mercosur à Strasbourg… “Il préfère les selfies au travail de fond” selon Grudler

Le 25 novembre prochain, Jordan Bardella sera en séance de dédicaces à Vesoul, lors de la foire agricole de la Sainte-Catherine, tandis que le même jour, s’ouvre à Strasbourg une session plénière jugée déterminante par plusieurs élus européens, en particulier en raison d’un vote "difficile" sur le Mercosur, rappelle le député européen Christophe Grudler (MoDem/Renew). 

christophe grudler jordan bardella rassemblement national rn
Publié le 19 novembre à 16h06 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Statue de Jenny d’Héricourt à Besançon : le procureur de la République ouvre une enquête

Le Mouvement Franche-Comté a annoncé le 18 novembre 2025 par voie de communiqué, que le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête à la suite d’une plainte déposée pour des faits de favoritisme concernant la statue de Jenny d’Héricourt installée place de la Révolution à Besançon depuis le 5 mars dernier.

anne vignot féminisme jean-philippe allenbach jenny d'héricourt mouvement franche-comté sculpture statue
Publié le 19 novembre à 10h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici
Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon
Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026. 

besancon maintenant élections municipales ludovic fagaut municipale besançon permanence
Publié le 16 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Dérapage verbal : les Républicains du Doubs demandent des excuses de la part de Jacques Ricciardetti (RN)

Dans un communiqué de presse du 15 novembre 2025, les Républicains du Doubs ont fait savoir qu’ils condamnaient fermement les propos tenus par Jacques Ricciardetti à l’encontre de Jacques Grosperrin lors de la dernière session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qu’ils encourageaient l’élu à présenter ses excuses.  

conseil régional élu insulte jacques grosperrin jacques ricciardetti
Publié le 15 novembre à 18h16 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

“Besançon vivante, juste et humaine” : Anne Vignot lance sa campagne pour les municipales 2026

La maire sortante Anne Vignot (Europe Écologie – Les Verts) a officiellement lancé, mercredi 12 novembre 2025 à la Maison du peuple, rue Battant à Besançon, sa campagne pour les élections municipales de 2026. Entourée de représentant(e)s de huit formations de gauche et écologistes, la candidate a présenté une "liste d’union" placée sous le slogan : "Besançon, vivante, juste et humaine."

3
à gauche citoyens anne vignot europe écologie les verts Hasni Alem jeremy jeanvoine laurent cagne marc paulin municipales 2026 pascale billerey patrick bontemps
Publié le 12 novembre à 19h24 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Le sénateur Olivier Rietmann veut renforcer la lutte contre les retards de paiement

Olivier Rietmann, sénateur LR de la Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises, a déposé une proposition de loi le 12 novembre 2025 visant à réduire les retards de paiement entre entreprises et acteurs publics. L’objectif affiché : lutter contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre devrait atteindre 69.000 en 2025.

entreprises olivier rietmann pme sénat sénateur tpe
Publié le 12 novembre à 16h57 par Alexane

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 -0.12
légères chutes de neige
le 21/11 à 18h00
Vent
2.55 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
92 %
 