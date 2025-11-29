Samedi 29 Novembre 2025
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Nicole Friess mènera la liste "Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs" à Besançon

Publié le 29/11/2025 - 18:00
Mis à jour le 29/11/2025 - 15:46

Nicole Friess a annoncé samedi 29 novembre 2025 par voie de communiqué qu’elle conduira la liste "Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs" lors des prochaines élections municipales à Besançon. La candidate inscrit cette démarche dans une volonté de porter un programme centré sur la défense du monde du travail.

© Élodie R.
© Élodie R.

Dans son communiqué, Nicole Friess explique vouloir représenter celles et ceux "qui font tourner toute la société et qui vivent de leur travail sans exploiter personne". Elle affirme que sa liste vise à permettre aux électeurs "de voter pour les leurs : des travailleurs et pas des politiciens qui, quels que soient leur discours, défendent cet ordre social qui plonge le monde du travail dans la galère et qui mène toute la société vers la catastrophe et la guerre".

Un programme revendiqué comme un programme de lutte

La tête de liste souligne que cette candidature n’a pas pour objectif de susciter l’illusion d’un changement institutionnel immédiat. "Ces élections ne changeront pas nos vies, mais elles permettent au moins de dire clairement que nous n'acceptons pas de voir nos conditions de vie et de travail se dégrader de jour en jour", écrit-elle.

Elle ajoute également refuser "l’évolution réactionnaire de la société, la montée du nationalisme, du racisme qui nous divisent". Pour Nicole Friess, la classe ouvrière constitue un ensemble cohérent et uni : "Nous affirmons que tous les travailleurs, français ou étrangers, en activité, privés d'emploi ou retraités, forment une seule et même classe sociale."

Une ligne politique centrée sur l’autonomie des travailleurs

La candidate défend l’idée que le monde du travail doit compter sur ses propres forces pour faire face aux décisions politiques et économiques. Selon elle, "ce camp des travailleurs est la seule force capable de s'opposer aux attaques du patronat et des dirigeants politiques à son service".

Elle conclut en affirmant : "Les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour changer leur sort."

Le premier tour des élections municipales se tiendra le 15 mars 2026.

Publié le 29 novembre à 18h00 par Alexane
Municipales 2026

Besançon
Politique

Marie-Guite Dufay et Dominique Voynet appellent à “l’union des forces de la gauche et de l’écologie” à Besançon

Municipales 2026 • L’ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne - Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et la députée écologiste du Doubs, Dominique Voynet, publient une lettre ouverte ce lundi 24 novembre appelant à l’unité de la majorité municipale sortante autour de la maire Anne Vignot (EELV), en vue des prochaines échéances locales. 

dominique voynet marie-guite dufay municipale 2026
Publié le 24 novembre à 15h15 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : la liste Besançon Forte et Solidaire de Jean-Sébastien Leuba “dans une dynamique de construction”

La liste Besançon Forte et Solidaire portée par le candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba à la mairie de Besançon a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une conférence de presse dans la capitale comtoise. Parmi les points évoqués, l’apport du Parti radical de gauche, quelques tacles au candidat LR Ludovic Fagaut, un appel aux citoyens désireux de s’investir et des discussions avec Anne Vignot qui semblent toujours en cours. 

élections jean-sébastien leuba municipale municipale 2026 oriane vatin parti radical de gauche parti socialiste patrick molinoz
Publié le 21 novembre à 19h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Election municipale 2026 : “Nous serons en tête au premier tour des opposants à Besançon” selon le candidat RN Jacques Ricciardetti

Avant son meeting prévu ce 21 novembre 2025 à Besançon, Jacques Ricciardetti, candidat à l’élection municipale de Besançon pour le Rassemblement National a tenu une conférence de presse aux côtés de ses trois premiers colistiers, Anaïs Vial, responsable du RNJ sur circonscription 1 et 2 du Doubs, Thomas Lutz, conseiller régional RN et Géraldine Grangier, députée RN du Doubs.

jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 21 novembre à 19h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Faire mieux pour Besançon”

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane
Besançon
Politique

Élections municipales 2026 : le socialiste Teddy Bénéteau de Laprairie rejoint Anne Vignot

Il avait déjà appelé à voter pour Anne Vignot en 2020, l’ancien conseiller municipal socialiste sous les mandats de Jean-Louis Fousseret, Teddy Bénéteau de Laprairie, a renouvelé son soutien à la maire sortante pour l’élection municipale bisontine de 2026. 

anne vignot élections municipales maire Teddy Bénéteau de Laprairie ville de besançon
Publié le 17 novembre à 09h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Besançon Maintenant inaugure son nouveau QG

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, le local de Besançon Maintenant, porté par son chef de file Ludovic Fagaut, a "pris une nouvelle dimension" depuis son inauguration le 15 novembre dernier en devenant le QG de campagne du candidat à l’élection municipale bisontine de mars 2026. 

besancon maintenant élections municipales ludovic fagaut municipale besançon permanence
Publié le 16 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey

