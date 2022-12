Neige, froid, soleil… Un week-end très hivernal prévu en Franche-Comté

Depuis quelques jours, les habits d’hiver bien chauds sortent des dressings en Franche-Comté. Les températures ont baissé et les premiers flocons de neige sont tombés dans plusieurs secteurs du Jura et du Doubs. Ce week-end du 10 au 11 décembre 2022, Météo France annonce des températures basses, de la neige par endroit et du soleil, en particulier dimanche.

Le week-end commencera avec des flocons de neige dans tous les départements de Franche-Comté et les températures seront basses. Compter -2°C à Pontarlier, -1°C à Morteau et 0°C partout ailleurs.

Samedi après-midi, la neige est attendue dans le Territoire de Belfort, à Pontarlier et à Morez. Ces deux dernières communes seront les plus froides avec -3°C à Pontarlier et -2°C à Morez. Il fera -1°C à Morteau, 0°C à Lons-le-Saunier, 1°C à Besançon, Dole et Vesoul.

Dimanche, le ciel sera plus lumineux avec le retour du soleil sur le Franche-Comté, même si des nuages l’accompagneront. Côté températures, il fera encore plus froid : 7°C à Morez, -5°C à Pontarlier, -4°C à Morteau, -3°C à Belfort, Vesoul et Lons-le-Saunier, -2°C à Besançon et Dole.

L’après-midi, le soleil devrait se délester des nuages pour réchauffer quelque peu la région, mais pas beaucoup. Météo France annonce -3°C à Pontarlier et Morez, -2°C à Morteau, -1°C à Belfort et Vesoul, 0°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !