Neige, verglas, crues et inondations : le point sur les départements en alerte en Bourgogne-Franche-Comté 

Les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté sont tous concernés par la vigilance jaune "neige et verglas", le 18 janvier 2024. Certains sont également en alerte "crues" et "inondations". Une réglementation particulière a été prise concernant les véhicules de plus de 7,5 tonnes...

Dans le Doubs, le Jura et le Territoire-de-Belfort, la vitesse maximale autorisée pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes est abaissée de 20km/h sur les axes routiers et autoroutiers constitutifs du réseau routier national. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont interdiction d’effectuer des manœuvres de dépassement ou de changement de fil lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation est au moins couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface.

La vigilance jaune "neige et verglas" concernent l’ensemble de la région à partir de 14h00 ce jeudi

La Haute-Saône, le Territoire-de-Belfort, la Côte d’Or et la Nièvre seront en vigilance jaune dès 12h00 ce jeudi. Le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire le seront dès 14h00. Le département de l’Yonne est, lui, déjà concerné par le phénomène.

Des inondations et des crues

Météo France a placé le Jura en vigilance jaune "pluie et inondation" jusqu’à 18h00 ce jeudi.

La Savoureuse, l’Allan, le Doubs en amont de l’Acier et la Loue sont en vigilance jaune aux "crues". "Les précipitations importantes observées depuis mercredi et prévues jusqu’à jeudi et nuit suivante provoquent des hausses de débits sur l’ensemble des bassins amont jusqu’à vendredi. La hausse des niveaux est susceptible de générer des débordements et dommages localisés sur les tronçons placés en vigilance jaune au cours des prochaines 24 heures. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les commentaires liés aux tronçons", peut-on lire sur le site internet de vigicrues.