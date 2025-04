Nettoyage de printemps pour les 250 ans de la Saline royale d’Arc-et-Senans

Après la Citadelle de Besançon en mars dernier, c’est au tour de la Saline royale d’Arc-et-Senans de redécouvrir ses bâtiments. Avec une méthode de nettoyage sous haute pression, les pierres retrouvent progressivement leur aspect d’origine et les coulures noires disparaître. "Ce sont des micro-organismes", nous indique Kärcher qui précise qu’avec une sortie à 100°C de la buse, elles sont éliminées.

L’œuvre de Claude Nicolas Ledoux est donc entre de bonnes mains. Le nettoyage qui a débuté le 7 avril devrait se poursuivre jusqu’au 18 avril prochain.

Pour rappel, la société Kärcher a déjà effectué des nettoyages spectaculaires comme en 1980 avec le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro ou encore le mont Rushmore aux Etats-Unis ainsi que les colonnes du Vatican.

Plus récemment, on note la Citadelle de Besançon et le barrage de Vouglans avec la réalisation d’une fresque de 400 m de long imaginée par l’artiste allemand Klaus Dauven.

Remarque : afin de fêter symboliquement les 250 ans de la Saline, Jordi Savall se produira dans la salle Ledoux le 29 avril 2025. Réservations conseillées afin de fêter symboliquement les 250 ans de la Saline, Jordi Savall se produira dans la salle Ledoux le 29 avril 2025. Réservations conseillées (voir ici).

