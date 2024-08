Les lieux pour profiter de la Nuit des étoiles dans le Doubs

Besançon

L'association astronomique de Franche-Comté propose une belle soirée dans les constellations d'été les 9, 10 et 11 août à l'Observatoire des Sciences de l'Univers de 21h00 à 23h59.

''Au programme de beaux amas globulaires comme l'amas de la Rose et l'amas d'Hercule, également de belles nébuleuses planétaires comme la Lyre ou Dumbell. En fin de soirée, à ne pas manquer, Saturne et la galaxie d'Andromède. Une dizaine de télescopes seront à disposition du public gratuitement. Une carte du ciel sera offerte à chaque famille.''

Bavans

Les astronomes amateurs de Ciel Montbéliard seront au rendez-vous de cette 34e édition des nuits des étoiles, au Fort du Mont-Bar à Bavans, les 9 et 10 août 2024 de 20h30 à 23h59.

''L’occasion de découvrir la voûte céleste, les montagnes et cratères lunaires… A 20h30, Conférence d'ouverture des Nuits des étoiles dans la grande salle du Fort du Mont-Bart. 21h30, observation sur l’esplanade du fort du Mont-Bart.'' La manifestation sera annulée en cas de ciel couvert mais l'exposé de vendredi soir sur l'astronomie sera maintenu.

Hauterive-le-Fresse

Le Club d'astronomie du Haut-Doubs organisera une soirée à l'Observatoire astronomique de la Perdrix à Hauterive-la-Fresse, le 10 août 2024 de 19h00 à 20h59.

''Animations dès 19h00 : observation du Soleil et de la Lune, maquettes pédagogiques. A 21h30 : vidéoprojection sur écran géant, visite guidée des constellations et observations des objets du ciel d'été aux instruments. Buvette et petite restauration assurée par La Festive à partir de 19h30. Animations gratuites tout public - Accès libre sans inscription - Soirée annulée an cas de mauvais temps''

Infos +

Retrouvez la liste des manifestations sur l'ensemble du territoire sur : www.afastronomie.fr/manifestations