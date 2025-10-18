Octobre Rose : Ginko, la Ligue contre le cancer et l’ESBF unis pour la prévention à Besançon

À l’occasion d’Octobre Rose, le réseau Ginko, la Ligue contre le cancer et le club de handball féminin ESBF s’associent pour sensibiliser le grand public à l’importance du dépistage du cancer du sein.

Selon le communiqué diffusé ce vendredi, le mardi 21 octobre de 9h à 14h, un stand de prévention sera installé à côté de l’agence Ginko Mobilités, place de la Révolution à Besançon. Animé conjointement par des bénévoles de la Ligue contre le cancer, ce stand a pour objectif de "sensibiliser les voyageuses et voyageurs à l’importance du dépistage et de partager les bons gestes d’autosurveillance grâce à de nombreux conseils et à la présence d’un buste pédagogique".

L’événement s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, dédiée à la lutte contre le cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes en France. La démarche vise à rappeler que "le dépistage précoce augmente considérablement les chances de guérison".

Le sport, un partenaire santé

L’opération met également l’accent sur les bienfaits de l’activité physique. Parce que l’activité physique contribue à réduire les risques de cancer, le stand proposera également des temps de mise en mouvement du corps avec les joueuses de l’ESBF, précise le communiqué.

De 10h à 12h, les handballeuses bisontines inviteront le public à bouger à travers des conseils et de courts exercices de mise en mouvement, accessibles à toutes et tous. L’objectif est de rappeler qu’"une activité physique régulière – 30 minutes par jour – peut diminuer de 15 à 30 % le risque de développer un cancer".