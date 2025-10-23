"On veut dormir la nuit" : le collectif C.H.U.T déploie des banderoles quai Vauban à Besançon

Depuis mercredi 22 octobre 2025, les membres du collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) quai Vauban à Besançon a décidé de déployer des banderoles à leurs fenêtres afin de faire entendre leur voix…

"Depuis de nombreuses années, les habitants du quai Vauban, de la rue Claude Pouillet et de la place de la Révolution sont victimes de nuisances sonores nocturnes qui affectent leur repos et leur santé", explique le collectif qui déplore "une situation qui ne s’améliore pas" malgré leurs "alertes aux autorités municipales et préfectorales".

Pour s’organiser et manifester leur désarroi, les riverains de ce quartier de Besançon, ont constitué le collectif C.H.U.T. - Collectif des habitants ulcérés par le tintamarre. À partir du 22 octobre, des banderoles seront déployées à leurs fenêtres lors des soirées les plus bruyantes "afin de rappeler leur droit légitime au repos et à la tranquillité publique, avec une revendication élémentaire" : "On veut dormir la nuit".