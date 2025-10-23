Jeudi 23 Octobre 2025
Besançon
"On veut dormir la nuit" : le collectif C.H.U.T déploie des banderoles quai Vauban à Besançon

Publié le 23/10/2025 - 08:28
Mis à jour le 23/10/2025 - 08:28

Depuis mercredi 22 octobre 2025, les membres du collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) quai Vauban à Besançon a décidé de déployer des banderoles à leurs fenêtres afin de faire entendre leur voix…

"Depuis de nombreuses années, les habitants du quai Vauban, de la rue Claude Pouillet et de la place de la Révolution sont victimes de nuisances sonores nocturnes qui affectent leur repos et leur santé", explique le collectif qui déplore "une situation qui ne s’améliore pas" malgré leurs "alertes aux autorités municipales et préfectorales".

Pour s’organiser et manifester leur désarroi, les riverains de ce quartier de Besançon, ont constitué le collectif C.H.U.T. - Collectif des habitants ulcérés par le tintamarre. À partir du 22 octobre, des banderoles seront déployées à leurs fenêtres lors des soirées les plus bruyantes "afin de rappeler leur droit légitime au repos et à la tranquillité publique, avec une revendication élémentaire" : "On veut dormir la nuit".

Droit de réponse - Le collectif C.H.U.T répond à un article sur le Tandem et dénonce "les nuisances sonores" du bistrot

DROIT DE RÉPONSE • À la suite de la publication le 7 octobre 2025 sur maCommune.info de l’article intitulé "Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre", le Collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) a souhaité exercer son droit de réponse. Regroupant des résidents du centre-ville de Besançon, le collectif entend rappeler ses préoccupations liées aux nuisances sonores et conteste la vision jugée "méliorative" de l’établissement présentée dans l’article. Dans un texte détaillé, C.H.U.T met en cause la direction du bar Le Tandem, évoquant des dépassements récurrents des seuils sonores réglementaires, des conflits avec des riverains, et un manque de respect du cadre patrimonial et légal.

Publié le 23 octobre à 08h28
Vie locale

Besançon
Vie locale

En images – Besançon se pare d’or et de feu… l’automne en majesté

DIAPORAMA • À Besançon, l’automne a pris ses quartiers avec la grâce d’un peintre impressionniste. Certains moments de la journée, la lumière caresse les collines d’une douceur dorée, et la ville s’éveille dans un ballet de brumes légères. Les arbres des bords du Doubs s’embrasent de cuivre et d’ambre, tandis que ceux du parc Micaud se parent de pourpre et de miel. Dans les rues, le vent feuillette les trottoirs comme un vieux livre de poésie.

arbre automne forêt paysage végétation ville de besançon
Publié le 20 octobre à 17h00 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Un nouveau pôle numérique verra le jour à Planoise d’ici 2027… Qu’est-ce que c’est ?

Aurélien Laroppe, vice-président de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, président-directeur général de Territoire 25, ont signé mardi 14 octobre 2025, l’acte notarié officialisant le transfert de propriété du site des Charmettes à Planoise. Cette signature marque le démarrage des travaux de construction à compter du mois de novembre prochain, nous informe-t-on dans un communiqué.

Grand Besançon Métropole planoise pole numérique territoire 25
Publié le 16 octobre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Vie locale

Côte de Morre : le Département du Doubs poursuit la sécurisation de la falaise

Le Département du Doubs a engagé, depuis le 6 octobre 2025, la poursuite des travaux de sécurisation de la falaise de la Côte de Morre, sur la RD 571. Cette opération s’inscrit dans un programme pluriannuel débuté en 2023, "co-construit avec les acteurs du territoire et notamment les commerçants du secteur de Rivotte”.

conseil départemental du doubs côte de morre travaux
Publié le 16 octobre à 15h30 par Alexane
Larnod
Economie Vie locale

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie

VIDÉO LONG FORMAT • À Larnod, le boulanger Romain et son mari Aurélien se griment en personnages hauts en couleur plusieurs soirées dans l’année pour accueillir les spectateurs dans leur Rominoushow. "Le premier jour" est une version plus aboutie du spectacle né et mis sur pied pour compenser la perte de chiffre d’affaires causé par les six semaines de fermeture de la côte de Larnod durant l'été 2025. Une trentaine de dates de leur cabaret transformiste sont proposées jusqu’à la fin juin 2026. Rencontre avec ce couple prêt à brûler les planches (mais pas le pain) !

boulanger c'est nouveau ! cabaret restaurant transformisme
Publié le 14 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Vie locale

En images – La Grande braderie d’automne de Besançon bat son plein !

DIAPORAMA • La Braderie d'automne organisée par l'Union des commerçants de Besançon a démarré dans les rues du centre-ville ce vendredi 10 octobre. Sous un soleil radieux, nombreuses et nombreux sont les visiteurs à venir faire de bonnes affaires depuis l'ouverture.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 10 octobre à 16h00 par Alexane
Besançon
Vie locale

Des horloges ”un peu partout” dans le centre-ville de Besançon : un habitant cherche 1500 signatures pour son projet

Parmi les propositions dans le cadre des "Initiatives citoyennes", un système de pétition déployée par la Ville sur sa plateforme participative, figure une idée originale portée par un habitant récemment installée à Besançon, Jilyan F.. Originaire de Provence, ce résident souhaite installer des horloges ”un peu partout dans le centre-ville” afin de renforcer le charme et l’identité horlogère de la cité comtoise.

budget participatif horloge horlogerie
Publié le 10 octobre à 12h02 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

En difficulté financière, la boutique Goodiiz du centre-ville lance une cagnotte en ligne

Irving Sarrazin, gérant de la boutique Goodiiz, a lancé un appel à l’aide le 3 octobre dernier sur les réseaux sociaux pour tenter de sauver son commerce situé au 79 grande rue à Besançon. La raison ? 6.000€ de TVA réclamés "au pire moment" par l’Urssaf au gérant qui, face à un manque de trésorerie, ne voit d’autre solution que de demander de l’aide via une cagnotte en ligne

cagnotte commerces déficit Goodiiz
Publié le 10 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey

