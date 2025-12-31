À Métabief, une descente givrée en maillot de bain prévue le jour de l’an…

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Comme chaque année, le rendez-vous est donné au pied des pistes de la station de Métabief le 1er janvier. 2026 ne dérogera donc pas à la règle…

Chacun(e) est attendu(e) en maillot de bain pour effectuer la traditionnelle descente givrée du premier de l’an. Le rendez-vous est donné au pied du Télésiège du Morond à 12h00.

"Sortez vos plus beaux maillots de bain et venez commencer l’année dans une ambiance fun et décalée", soulignent les organisateurs.

La descente sera accompagnée d’une animation musicale au pied des pistes et vin chaud offert aux participants. L’accès aux pistes se fera avec un forfait ski alpin (possibilité de faire descendre ses affaires dans un sac avec le Télésiège).

A vos marques, prêts ? Skiez….