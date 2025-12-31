À Métabief, une descente givrée en maillot de bain prévue le jour de l’an…

Chacun(e) est attendu(e) en maillot de bain pour effectuer la traditionnelle descente givrée du premier de l’an. Le rendez-vous est donné au pied du Télésiège du Morond à 12h00.
"Sortez vos plus beaux maillots de bain et venez commencer l’année dans une ambiance fun et décalée", soulignent les organisateurs.
La descente sera accompagnée d’une animation musicale au pied des pistes et vin chaud offert aux participants. L’accès aux pistes se fera avec un forfait ski alpin (possibilité de faire descendre ses affaires dans un sac avec le Télésiège).
A vos marques, prêts ? Skiez….