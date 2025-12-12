La Valise RTL débarque à Besançon : “un grand trésor de Noël” pour redynamiser le centre-ville

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

RTL, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Besançon et l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon (OCAB) lancera, lundi 15 décembre 2025, une chasse au trésor nationale au cœur de la cité bisontine. Une valise remplie de cadeaux, mettant à l’honneur les commerçants locaux, y est soigneusement dissimulée.

Par cette initiative, Besançon deviendra pour une journée la "Capitale de l’Avent sur RTL". L’opération, conçue pour "redonner vie" aux centres-villes, promet de mobiliser "des milliers d’auditeurs à travers le pays". Ceux-ci suivront les indices diffusés sur RTL.fr afin de localiser le précieux butin.

Au-delà de l’aspect ludique, cette mise en avant représente "une opportunité majeure pour la ville et son agglomération", indique l’Office de Tourisme, qui entend profiter de ce coup de projecteur en invitant habitants et visiteurs à (re)découvrir les ruelles commerçantes et les trésors patrimoniaux de la ville.

Une valise au contenu 100 % local

La particularité de cette chasse au trésor réside dans son butin, pensé pour valoriser les commerçants du centre-ville. Grâce au partenariat avec l’OCAB, la valise est remplie de produits et bons d’achat issus exclusivement du commerce local.

Parmi les trésors proposés :

Doubs Direct : un bon d’échange pour un panier garni d’une valeur de 63 €

Maison du Livre et de la Presse : un livre

Le Vrac : un bon d’achat de 30 €

Le Criollo : deux bons d’achats de 25 €

Purement chocolat : des ballotins de chocolats

La Para : un coffret Caudalie d’une valeur de 29,99 €

L’atelier d’Anaëlle : un bon de 50 € de réduction sur une réparation de bijoux / un bon de 150 € pour une création ou transformation sur mesure

Une dotation qui constitue, selon les organisateurs, "une belle façon de soutenir l’économie locale en cette période de fêtes et de récompenser la fidélité des habitants".

Suivre la chasse en temps réel

Les participants sont invités à suivre l’évolution de la chasse au trésor sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme, où des mises à jour seront publiées tout au long de la journée.