Droit de réponse – Le collectif C.H.U.T répond à un article sur le Tandem et dénonce “les nuisances sonores” du bistrot

Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre Après dix années d’existence placées sous le signe de la convivialité, Le Tandem à Besançon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le célèbre bistrot-boudoir bisontin du quai Vauban change d’équipe et de direction, tout en promettant de conserver l’esprit qui a fait son succès.

"Le collectif C.H.U.T ("Collectif des Habitants Ulcérés par le Tintamarre") réunit des résidents bisontins émanant de plusieurs quartiers du centre-ville, aspirant notamment à voir les autorités municipales œuvrer en vue d'une coexistence harmonieuse entre cafetiers et riverains au moyen d'une attention accrue portée au respect de la législation en matière de nuisances sonores, ce qui incombe de surcroît à la Mairie via le pouvoir exécutif qui lui est par essence affecté.

Consécutivement à la lecture de l'article faisant état du changement de direction et d'équipe au sein du "Tandem", notre collectif ne se trouva malheureusement que fort peu surpris du caractère lacunaire des informations qui y étaient livrées, confinant à un discours empreint de contrevérités : face à la presse, le personnel du "Tandem" a fallacieusement dissimulé des traits hostiles sous le manteau de la "convivialité". Il nous sembla dès lors d'utilité publique que de nous atteler à l'établissement d'un témoignage de nature à offrir au lectorat du présent journal, une contradiction.

Le jour entièrement mélioratif sous lequel ce bar est dépeint entre effectivement en dissonance avec le réel, l'équipe du "Tandem" demeurant en conflit avec plusieurs riverains alentours au motif qu'il excède outrageusement le cadre réglementaire régissant son activité par le non-respect de diverses normes destinées à atténuer la pollution sonore, ainsi que par la planification réitérée de concerts tonnants sans demande d'autorisation préalable.

Comment ne pas faire ici mention de la soirée du 21 juin dernier, demeurée illustre dans l'esprit des riverains et professionnels du quartier Vauban ? Un relevé sonométrique en lien avec le concert s'étant tenu au "Tandem" fut réalisé au moyen d'un appareil homologué par les services techniques de la municipalité ; les mesures établies avoisinent tout au long des festivités les 110 Décibels, avec un pic à 120,9 Décibels. La clientèle des établissement contigus déplora allègrement cette exposition contrainte à une clameur assourdissante, quand les proches (et même...moins proches) débiteurs se virent imposer la réforme complète de l'atmosphère projetée d'une vêprée qu'ils auguraient précisément, "conviviale". S'agissant des habitants du quai, il ne leur fut d'autres possibilités offertes que celle de subir, des heures durant, fenêtres closes, la chaleur suffocante baignant leur appartement, et surtout, les trémulations continues ébranlant indistinctement les façades des immeubles, jusqu'au moindre interstice de chacun de leur logement.