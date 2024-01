Où sont les arbres ”remarquables” à Besançon ? La Ville lance un inventaire participatif

La Ville de Besançon souhaite enrichir ses connaissances en matière de patrimoine arboré afin de le valoriser. En effet, si la collectivité possède une expertise sur le domaine public, elle ne peut avoir accès aux milliers d’arbres présents sur le domaine privé. Ce patrimoine mérite d’être protégé, notamment dans les milieux urbains où il est d’autant plus précieux et menacé par le changement climatique. C’est pourquoi la Ville de Besançon fait appel à ses habitants afin de l’aider à recenser les arbres remarquables de son territoire.

La Ville invite celles et ceux qui le souhaitent à participer à cet inventaire sur le domaine public et privé en se rendant sur atelierscitoyens.besancon.fr.

Les critères de sélection de l’arbre ”remarquable” sont les suivants :

Ses dimensions exceptionnelles ;

Son âge ;

Son histoire ;

Son essence particulière, rare ;

Son aspect hors du commun.

Toutes les propositions seront étudiées puis ajoutées à celles des services de la Ville de Besançon. Une carte des arbres recensés sera établie et mise à jour régulièrement à la lumière des contributions citoyennes et du travail des agents.

”Protéger les arbres”

On compte près de 19.000 arbres à Besançon, hors forêts et boisements urbains. "En plus de leurs fonctions essentielles pour la faune (abri, source de nourriture...), ils jouent un rôle fondamental dans la régulation des îlots de chaleur. Par leur ombrage et l’évaporation d’eau, ils rafraîchissent l’environnement en réduisant la température ambiante de près de 10 degrés à l’ombre de leur feuillage" : pour ces raisons, la Ville souhaite protéger les arbres de son territoire.