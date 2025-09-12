Vendredi 12 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Santé

Pénuries de médicaments : l’UFC-Que Choisir de Doubs-Belfort tire la sonnette d’alarme

Publié le 12/09/2025 - 08:00
Mis à jour le 11/09/2025 - 11:01

Paracétamol introuvable, antibiotiques en rupture, traitements vitaux retardés : les pénuries de médicaments, autrefois exceptionnelles, sont devenues une réalité quotidienne en France. En Franche-Comté comme ailleurs, les patients et les professionnels de santé se heurtent à ces manques, aux conséquences parfois lourdes. Pour comprendre l’ampleur du problème et envisager des pistes de solutions, nous avons interrogé Jean-Pierre Courtejaire, administrateur de l'UFC Que Choisir Doubs-Territoire de Belfort. L’association de défense des consommateurs dresse un constat sans appel et avance plusieurs recommandations pour garantir l’accès de tous aux médicaments essentiels.

© StockSnap/pixabay
© StockSnap/pixabay

Quel constat peut-on faire ?

Jean-Pierre Courtejaire : ”En France, la consommation de médicaments est particulièrement élevée. Les pénuries sont en forte croissance depuis le début de la décennie. Parmi les plus touchés figurent les traitements , tels que le paracétamol ou l’amoxicilline (antibiotique), pourtant sur la liste des médicaments essentiels. Certains antidépresseurs connaissent aussi des ruptures, cela peut être lié à une forte demande. En fait, toutes les classes de médicaments sont concernées, qu’elles visent les maux du quotidien ou qu’elles soient d’un intérêt vital. Par ailleurs,  les pénuries peuvent inciter les usagers à constituer des stocks de précaution.”  

Quelles sont les causes ? 

Jean-Pierre Courtejaire : ”Les raisons des ruptures d’approvisionnement sont multiples, elles peuvent être liées à la production (indisponibilité de matières premières, problèmes de fabrication, défaut de qualité…) ou à la distribution, dans la mesure où les industriels sécurisent en priorité l’approvisionnement des produits rentables. L’augmentation de la demande, à laquelle ne peut répondre l’offre, est un autre facteur d’explication.” 

Quelles solutions existe-t-il ?

Jean-Pierre Courtejaire : ”Les pouvoirs publics se contentent le plus souvent d’essayer de gérer les pénuries sans aller jusqu’à l’adoption de mesures structurelles et à l’application de sanctions financières visant les laboratoires. C’est ainsi que fin 2023 a été rédigée une charte approuvée par les acteurs, mais sur la base du volontariat ; de même, une feuille de route 2024-2027 a été présentée par l’exécutif, sans résultats probants à ce jour. De même, l’Assurance maladie a proposé une incitation financière aux médecins généralistes, pour qu’ils réduisent leur prescription. En cas de pénuries de médicaments essentiels, les pharmacies sont incitées à les délivrer à l’unité. En termes d’information, les officines commencent à pouvoir, grâce à leur logiciel, indiquer aux patients  où ils sont susceptibles de trouver le produit manquant. En cas de rupture durable, le patient peut demander à son prescripteur de lui proposer une alternative (molécule équivalente, générique …) en veillant à la posologie.Cependant, ces produits de substitution ne sont pas sans risques pour les usagers (inadaptation relative, effets secondaires…). Enfin, un report ou une annulation de traitement peut entrainer de lourdes conséquences médicales ou une perte de chance.

Mais combattre les pénuries, c’est surtout assurer une indépendance sanitaire de notre pays avec une réindustrialisation permettant de produire en France les médicaments essentiels, pour lesquels une vulnérabilité a été identifiée, si ce n’est que les candidats ne sont pas légion.” 

Quelles sont les préconisations de l’UFC-Que Choisir ? 

Jean-Pierre Courtejaire : ”Notre association demande :

  • l’obligation pour les laboratoires de constituer des stocks suffisants pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ;
  • le renforcement des sanctions financières applicables aux laboratoires négligeant l’approvisionnement de la France ;
  • une priorité à la production des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur dans les relocalisations à financement public ;
  • une production publique des médicaments délaissés par les laboratoires.

En conclusion, il faut passer d’une gestion des pénuries à une sécurisation de l’approvisionnement.”

jean-pierre courtejaire médicament pénurie ufc que choisir

Publié le 12 septembre à 08h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Franche-Comté
Santé

Pénuries de médicaments : l’UFC-Que Choisir de Doubs-Belfort tire la sonnette d’alarme

Paracétamol introuvable, antibiotiques en rupture, traitements vitaux retardés : les pénuries de médicaments, autrefois exceptionnelles, sont devenues une réalité quotidienne en France. En Franche-Comté comme ailleurs, les patients et les professionnels de santé se heurtent à ces manques, aux conséquences parfois lourdes. Pour comprendre l’ampleur du problème et envisager des pistes de solutions, nous avons interrogé Jean-Pierre Courtejaire, administrateur de l'UFC Que Choisir Doubs-Territoire de Belfort. L’association de défense des consommateurs dresse un constat sans appel et avance plusieurs recommandations pour garantir l’accès de tous aux médicaments essentiels.

jean-pierre courtejaire médicament pénurie ufc que choisir
Publié le 12 septembre à 08h00 par Alexane
France
Santé

Bronchiolite du nourrisson : la campagne de prévention 2025-2026 est lancée

Chaque hiver, environ 30 % des nouveau-nés et nourrissons sont touchés par la bronchiolite, une infection respiratoire majoritairement bénigne mais pouvant entraîner des complications graves chez les plus jeunes. "C’est l’une des premières causes d’hospitalisation des enfants de moins d’un an pendant la saison hivernale", rappelle le ministère de la Santé.

bébé bronchiolite enfant ministère de la santé
Publié le 6 septembre à 09h30 par Alexane
Besançon
Santé Société

Le Pr Norbert Ifrah attendu à Besançon pour une visite à l’Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté

Le président de l’Institut national du cancer (INCa), le professeur Norbert Ifrah, sera en visite ce jeudi 4 septembre à l’Institut régional fédératif du cancer (IRFC) de Franche-Comté à Besançon. Cette journée sera l’occasion de présenter les actions et résultats de l’IRFC, les perspectives 2025-2030, ainsi que les coopérations en cours avec les établissements membres du groupement.

cancer chu de besançon hôpital norbert ifrah oncologie
Publié le 3 septembre à 12h03 par Alexane
Besançon
Santé

Des objectifs réalisables pour réussir sa rentrée avec Valentine Caput

Qui dit rentrée, dit parfois nouvelle motivation et donc nouvelles résolutions. Notre diététicienne, Valentine Caput, nous donne quelques conseils pour se fixer des objectifs raisonnables pour nous permettre de tenir les objectifs de la rentrée... tout au long de l'année ! 

bonne résolution diététicienne rentrée 2025 valentine caput
Publié le 1 septembre à 11h37 par VALENTINE CAPUT • Membre
Montbéliard
Education Santé

Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

études hôpital Nord Franche-Comté IFMS université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 29 aout à 10h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l’année écoulée

Le directeur général du CHU de Besançon Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, président de la commission médicale d’établissement, ont tiré le bilan de l’année écoulée et évoqué les projets en cours lors d’une conférence de presse mercredi 27 août 2025 à Besançon.

chu de besançon fusion gériatrie soins thierry gamond-rius
Publié le 28 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°3

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Sondage

 14.05
légère pluie
le 12/09 à 09h00
Vent
4.3 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
89 %
 