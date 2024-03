Poko, nouveau restaurant de street food thaï à Chateaufarine

En lieu et place de l’ancienne Table du boulanger, le nouveau restaurant Poko a ouvert ses portes le lundi 11 mars 2024 à la galerie Chateaufarine de Besançon. L’établissement propose un large éventail de cuisine de type street food thaï.

S’inspirant de la street food thaïlandaise, Poka propose une variété de plats typiques de la culture thaïlandaise comme les six woks signatures : beek look lac, pad thaï, udon beef, curry coco etc.

Le restaurant propose également de laisser libre cours à son inspiration en composant soi-même son propre wok.

Les "petits +" permettront de combler une petite ou grosse faim avec au choix des nems, brochettes, pokés, Banh mi (petit burger) ou encore makis. Côté sucré, là encore il y aura du choix avec la possibilité de choisir entre mochis, tartelettes et bulle tea.

Depuis le 11 mars, le restaurant a procédé à une ouverture "blanche", c’est-à-dire sans communication afin de roder ses cuisines, sa carte et son personnel, cela dans le seul but de garantir "la satisfaction du client" nous a indiqué le gérant. Une procédure qui a permis à son établissement de "monter crescendo" et d’être préparé au mieux à "la grosse affluence du week-end" qui arrive.

L’établissement, composé de neuf personnes, propose de la restauration sur place ou à emporter et est ouvert en continu du lundi au dimanche de 11H30 à 22h30. Un service de livraison et de click & collecte devrait également être prochainement proposé.

Poko