Poursuite de la décarbonation du réseau gazier sur un chantier GRDF de Besançon

La démarche de décarbonation du réseau gazier se poursuit avec la pose le 27 octobre dernier, rue Léon Bourgeois à Besançon, de 330 mètres de canalisation en polyéthylène pré enrubannée. Cette innovation "réduit significativement l’impact environnemental des chantiers et renforce la sécurité du réseau" précise GRDF.

L’enrubannage de tuyaux consiste à envelopper le réseau gaz d’une gaine géotextile hautement résistante, qui les rend prêtes à être enterrées directement, sans sable ajouté. Cette méthode innovante réduit l’impact environnemental du chantier en évitant le transport et l’achat de sable, en réutilisant les déblais et en diminuant les émissions de CO?. Pour chaque kilomètre de réseau posé, "350 tonnes de sable et gravats sont économisées" précise GRDF. Cela représente huit tonnes de CO? évitées.

Un fil traceur intégré à la gaine géotextile permet par ailleurs de géoréférencer la canalisation, garantissant un repérage plus précis et une sécurité accrue du réseau.

D’ici 2030, GRDF s’est engagé à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre tout en accompagnant les territoires dans leur propre transition énergétique. "Dans le Doubs, les projets portés avec les acteurs locaux contribuent déjà à éviter plus de 1.575 tonnes équivalent CO? chaque année, grâce au développement d’un gaz 100 % local et renouvelable" poursuit GRDF.

"Ce chantier reflète la capacité de GRDF à innover pour réduire l’empreinte carbone de ses chantiers, tout en améliorant la sécurité et l’efficacité énergétique" a déclaré Stéphane Laila, conseiller collectivités territoriales Franche-Comté GRDF. "Depuis plus de 10 ans, l’entreprise intègre le gaz vert dans les réseaux, avec l’objectif d’ atteindre 25% de gaz vert d’ici 2030. Un réseau décarboné pour un gaz décarboné, qui est et sera produit sur le territoire de Grand Besançon Métropole" a conclu le conseiller.

