Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société

Poursuite de la décarbonation du réseau gazier sur un chantier GRDF de Besançon

Publié le 04/11/2025 - 08:45
Mis à jour le 04/11/2025 - 08:41

La démarche de décarbonation du réseau gazier se poursuit avec la pose le 27 octobre dernier, rue Léon Bourgeois à Besançon, de 330 mètres de canalisation en polyéthylène pré enrubannée. Cette innovation "réduit significativement l’impact environnemental des chantiers et renforce la sécurité du réseau" précise GRDF.

© GRDF
© GRDF
© GRDF
1/3 - © GRDF
2/3 - © GRDF
3/3 - © GRDF

L’enrubannage de tuyaux consiste à envelopper le réseau gaz d’une gaine géotextile hautement résistante, qui les rend prêtes à être enterrées directement, sans sable ajouté. Cette méthode innovante réduit l’impact environnemental du chantier en évitant le transport et l’achat de sable, en réutilisant les déblais et en diminuant les émissions de CO?. Pour chaque kilomètre de réseau posé, "350 tonnes de sable et gravats sont économisées" précise GRDF. Cela représente huit tonnes de CO? évitées.

Un fil traceur intégré à la gaine géotextile permet par ailleurs de géoréférencer la canalisation, garantissant un repérage plus précis et une sécurité accrue du réseau.

D’ici 2030, GRDF s’est engagé à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre tout en accompagnant les territoires dans leur propre transition énergétique. "Dans le Doubs, les projets portés avec les acteurs locaux contribuent déjà à éviter plus de 1.575 tonnes équivalent CO? chaque année, grâce au développement d’un gaz 100 % local et renouvelable" poursuit GRDF.

"Ce chantier reflète la capacité de GRDF à innover pour réduire l’empreinte carbone de ses chantiers, tout en améliorant la sécurité et l’efficacité énergétique" a déclaré Stéphane Laila, conseiller collectivités territoriales Franche-Comté GRDF. "Depuis plus de 10 ans, l’entreprise intègre le gaz vert dans les réseaux, avec l’objectif d’ atteindre 25% de gaz vert d’ici 2030. Un réseau décarboné pour un gaz décarboné, qui est et sera produit sur le territoire de Grand Besançon Métropole" a conclu le conseiller.

Infos clés : 

  • Début des travaux : 20/10/2025
  • Date de fin des travaux : 28/11/2025
  • Entreprise prestataire : SOBECA
  • Nature des travaux : Renouvellement du réseau gaz
  • Réalisation de branchements : 18 reprises de branchements gaz
  • Coût des travaux GRDF : 120 000 €

décarbonation gaz grdf travaux

Publié le 4 novembre à 08h45 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

Poursuite de la décarbonation du réseau gazier sur un chantier GRDF de Besançon

La démarche de décarbonation du réseau gazier se poursuit avec la pose le 27 octobre dernier, rue Léon Bourgeois à Besançon, de 330 mètres de canalisation en polyéthylène pré enrubannée. Cette innovation "réduit significativement l’impact environnemental des chantiers et renforce la sécurité du réseau" précise GRDF.

décarbonation gaz grdf travaux
Publié le 4 novembre à 08h45 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Société

Sondage – Avez-vous déjà été victime de harcèlement au cours de votre vie ?

Dans le cadre de la journée "Non au harcèlement" prévue le 6 novembre 2025, de nombreuses opérations sont organisées dans les écoles, collèges et lycées. Toutefois, le harcèlement peut également toucher le milieu professionnel ou personnel. Avez-vous déjà été victime de harcèlement au cours de votre vie ? C’est notre sondage de la semaine…

harcèlement sondage
Publié le 4 novembre à 08h00 par Hélène L.
Besançon
Economie Société
On a testé pour vous...

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Je suis allée découvrir le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet, à Besançon. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un restaurant d’application ? Il s’agit d’un restaurant pédagogique, où le service et la cuisine sont assurés par des apprentis, encadrés par leurs professeurs. L’objectif : leur permettre d’apprendre leur futur métier dans des conditions réelles.

apprentissage cfa hilaire de chardonnet On a goûté pour vous repas restaurant restaurant d'application
Publié le 31 octobre à 14h00 par Alexane
France
Société Transports

Bientôt la fin du permis de conduire à vie

Les eurodéputés ont définitivement adopté le 21 octobre 2025 une réforme des permis de conduire dans l'Union européenne (UE). Celle-ci a pour objectif d’"améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents". Plusieurs mesures viennent ainsi réformer en profondeur le permis de conduire, notamment sa durée de validité.

1
conduite législation permis de conduire union européenne
Publié le 31 octobre à 10h11 par Elodie Retrouvey
France
Santé Société

Dermatose : les exportations de jeunes bovins vont reprendre dans les zones indemnes

Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi 30 octobre 2025 la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura où la suspension perdure.

agriculture dermatose nodulaire élevage
Publié le 30 octobre à 14h12 par Hélène L.
Besançon
Société

Un nouveau général à la tête de la 1re Division

En conclusion de la cérémonie de remise de chèque à l’association Terre Fraternité-ADO qui s’est déroulée le 27 octobre 2025 à l’Hôtel de Grand Quartier général de Clévans à Besançon, le général de division Jean-Pierre Fagué a annoncé son départ pour Paris. Le général Bruno Helluy lui succède à la tête de la 1ère Division à partir du 1er novembre 2025. 

1re division Bruno Helluy général General de la 1re Division Jean-Pierre Fagué
Publié le 30 octobre à 09h29 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Société

“Le médecin légiste, c’est le médecin de la violence” : la chambre mortuaire du CHU de Besançon avec Dr Elisabeth Martin

Patricienne hospitalière depuis la fin de ses études en 2010, le Dr Elisabeth Martin dirige depuis mars 2024 le service de médecine légale et de victimologie du CHU de Besançon. Derrière les portes souvent fantasmées de ce service, c’est un métier méconnu, à la croisée du soin, du droit et de la justice, qu’elle nous décrit avec précision et humanité.

chu de besançon décès enquête justice magistrat médecine légale violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 30 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Société

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?

La fête d’Halloween arrive à grands pas, mais il n’est pas encore trop tard pour trouver le costume idéal pour célébrer le 31 octobre en famille ou entre amis. Cette année encore, les tendances restent globalement les mêmes que les années précédentes, avec une forte présence de clowns diaboliques et de Mercredi Adams. À noter tout de même un regain du romantisme gothique du côté des femmes et un retour en force de l’un des tueurs en série star des films des années 90…

costume deguisement fete halloween toussaint vacances
Publié le 29 octobre à 14h30 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Le kiwi, un "super-fruit" à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 8.59
nuageux
le 04/11 à 09h00
Vent
1.27 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
86 %
 