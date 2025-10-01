Mercredi 1 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Justice

Prêtre accusé de pédocriminalité : les juges veulent étendre l'enquête au Maroc

Publié le 01/10/2025 - 17:25
Mis à jour le 01/10/2025 - 17:25

Les juges instruisant l'affaire d'un prêtre incarcéré pour agressions sexuelles sur mineurs en Bourgogne ont demandé au Maroc de réaliser des actes pour leur enquête, a indiqué mercredi 2 octobre 2025 la Chambre de l'instruction à Dijon.

"Une commission rogatoire internationale a été lancée auprès des autorités marocaines", a indiqué le président de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon, Dominique Brault, lors d'une audience du père Yves Grosjean où sa demande de remise en liberté a été rejetée.

M. Brault n'a pas spécifié quels actes d'enquête la justice française demande au Maroc. Le père Grosjean a été mis en examen et incarcéré, fin mai, à la suite de la plainte d'un jeune homme pour des agressions sexuelles survenues en France et remontant à 2010, quand il avait 12 ans. Le prêtre fait l'objet d'accusations similaires à Rabat, où il a officié de 2017 à 2024. Depuis cette mise en examen, le prêtre âgé de 68 ans a reconnu trois autres actes en France.

Mais un collectif a recensé 17 victimes potentielles, sur un total de 57 hommes joints en France par l'association parce qu'ils ont été en contact avec le prêtre quand ils étaient mineurs. Le curé a dû être en contact avec "400 à 500" mineurs durant sa carrière en Bourgogne, a évalué auprès de l'AFP la présidente du collectif, Emmanuelle Dancourt.

Ce chiffre ne concerne pas les sept années que le père Grosjean a passées à Rabat après y avoir été "exfiltré" en 2017 à la suite d'une première plainte pour agressions sexuelles sur mineur en France, depuis classée sans suite. Il y est rentré en 2024, après de nouvelles accusations, cette fois au Maroc. A l'audience de mercredi, le père Grosjean a répondu par un "non" ferme à une question sur de possibles agressions commises au Maroc.

Le collectif de victimes a publié lundi une lettre ouverte dénonçant "les silences" des diocèses de Dijon et Rabat sur leur "attitude et leur réponse (...) face aux comportements réitérés de ce prêtre". L'archevêque de Rabat, Cristobal Lopez Romero, a réagi auprès de l'AFP, assurant n'avoir reçu "aucun signalement" concernant le père Grosjean. "C'est moi-même qui ai observé des comportements que j'estimais non convenables et dangereux pour un prêtre", a-t-il dit, mais la justice n'a pas été saisie car ces "comportements ne constituaient pas des actes délictuels".

A Dijon, le diocèse a rappelé que le père Grosjean avait été interdit "de tout ministère auprès de mineurs" en 2024, après la plainte qui a conduit à son incarcération.

(Source AFP)

agression sexuelle enquête

Publié le 1 octobre à 17h25 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Justice

Vesoul
Justice Société

Le tribunal judiciaire de Vesoul accueillera la Nuit du Droit 2025 le 2 octobre 2025

La Nuit du Droit 2025 se déroulera le 2 octobre, une date choisie pour permettre au plus grand nombre de participer à cet événement. Elle coïncide avec l'anniversaire de la Constitution de la Ve République, célébré le 4 octobre, offrant ainsi une occasion unique de dialoguer avec des professionnels du droit dans une ambiance conviviale.

la nuit du droit tribunal de vesoul tribunal judiciaire
Publié le 28 septembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Justice

Procès : un expert confirme l’empoisonnement de Damien Iehlen, première victime imputée à Péchier

"Le seul scénario possible". Un expert a confirmé vendredi 26 septembre 2025 la piste de l'empoisonnement pour la première des 12 victimes retenues par l'accusation au procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, convaincant jusqu'à l'avocat de la défense.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement expert frédéric péchier
Publié le 27 septembre à 09h28 par Alexane
France
Justice Politique

Financement libyen : condamné à cinq ans de prison, Nicolas Sarkozy sera bientôt en prison

HISTORIQUE • Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 25 septembre 2025 à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Paris dans le dossier du financement  libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître sa date d'incarcération.

association de malfaiteurs jugement nicolas sarkozy prison
Publié le 26 septembre à 08h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé affirme que son patient était seul lors de son empoisonnement

Que s'est-il passé le 20 janvier 2017, lorsque la dernière victime imputée à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a été empoisonnée au bloc opératoire ? A la surprise générale, l'accusé a affirmé mercredi 24 septembre 2025 à la cour, pour la première fois en huit ans d'enquête, que son patient était resté seul pendant 20 minutes ce matin-là.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier
Publié le 24 septembre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : début de l’audition sur les décès suspects de Damien Iehlen et Suzanne Ziegler

La cour d'assises du Doubs se penche mardi sur les deux premiers empoisonnements présumés de patients reprochés à l'anesthésiste Frédéric Péchier, décédés à quatre jours d'intervalle en 2008. Le médecin est accusé d'avoir empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privée de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 23 septembre à 11h14 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’anesthésiste bousculé lors de son premier jour d’interrogatoire

Début ce lundi 22 septembre de la troisième semaine d’audience du docteur Frédéric Péchier jugé pour des faits de 30 empoisonnements dont 12 mortels sur des patients. La matinée a été consacrée aux comptes rendus des experts sur les cas Simard et Gandon. Dans l’après-midi, l’accusé a pu être interrogé pour la première fois du procès. 

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier jugement randall schwerdorffer
Publié le 22 septembre à 21h19 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : Sandra Simard raconte son “calvaire”

"Je vis comme dans le corps d’une vieille personne” : une première victime présumée de l'anesthésiste Frédéric Péchier, Sandra Simard, a témoigné jeudi 18 septembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs, décrivant un "calvaire" depuis son empoisonnement pendant une opération.
 

anesthesiste arrêt cardiaque cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 18 septembre à 16h25 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 14.57
ciel dégagé
le 01/10 à 18h00
Vent
2.49 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
70 %
 