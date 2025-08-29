Vendredi 29 Août 2025
Plateau du Russey : quatre commerces distingués pour la qualité de leur accueil et service

Publié le 29/08/2025 - 17:32
Dans le cadre d’une action conjointe portée par la  CCI Saône-Doubs et la Communauté de Communes du Plateau du Russey, plusieurs commerçants ont été accompagnés avec le dispositif "Performance accueil", a-t-on appris ce 29 août 2025.

© CCI Saone doubs
"Cette initiative illustre une collaboration au service du dynamisme commercial local et de la qualité de service en point de vente. Elle est appelée à se poursuivre en 2025-2026 avec d’autres professionnels du territoire", explique la CCI Saône-Doubs.

Ainsi, quatre commerçants ont pu bénéficier d’un diagnostic personnalisé, d’une visite mystère et d’un plan d’action pour renforcer la qualité de leur accueil et de leur service.

Les commerçants du dispositif :

  • Equi Dog, magasin au Russey spécialisé dans les articles destinés aux animaux. Un espace de 550 m2 est dédié aux cavaliers et à leurs animaux avec des équipements, vêtements et produits pour l’alimentation. L’entreprise propose également un service de toilettage en libre-service et un relais colis avec livraison.
  • Pharmacie Le Russey, située dans la commune du Russey. Elle propose des produits de parapharmacie et des solutions en phytothérapie, aromathérapie, nutrition, dermo cosmétique et orthopédie. Elle assure la location et la vente de matériel médical, des services de test et de vaccination ainsi qu’une borne de téléconsultation.
  • L’Authentique, boucherie-charcuterie  et épicerie située dans la commune des Fontenelles (à moins de 10 km du Russey). Elle propose des produits régionaux et offre également un service traiteur pour particuliers et professionnels avec un menu du jour à emporter chaque semaine.
  • Pharmacie Manoukians située dans la commune de Bonnétage (4 km du Russey). Cette pharmacie propose des produits de parapharmacie et des solutions en phytothérapie, aromathérapie, nutrition, dermo-cosmétique et orthopédie. Elle assure la location et la vente de matériel médical, de tests et vaccinations ainsi qu’une borne de téléconsultation.

Un appel aux entreprises intéressées

"Ce dispositif, à tarif préférentiel, est encore accessible aux commerçants du territoire. Les professionnels intéressés sont invités à contacter la CCI Saône-Doubs", nous est-il précisé.

Enfin, à travers des dispositifs conjoints comme celui-ci, "les acteurs publics et économiques unissent leur forces pour favoriser l’attractivité commerciale et soutenir durablement les entreprises de proximité", conclut la CCI Saône-Doubs.

cci Saône-Doubs

Publié le 29 aout à 17h32 par Hélène L.
Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l'année écoulée
Une rentrée scolaire 2025 : "La priorité est la réussite des élèves sans exception", pour Nathalie Albert-Moretti

