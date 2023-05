Rattrapé par la vidéosurveillance lors des affrontements du 1er mai à Besançon

Reconnu par la vidéosurveillance, un jeune homme de 19 ans a été placé en garde à vue le 16 mai pour avoir participé à la manifestation non autorisée du 1er mai.

L’affaire remonte au début du mois lorsque lorsqu’en marge de la manifestation syndicale du 1er mai, un cortège non déclaré se forme et se heurte aux forces de l’ordre. Des affrontements qui avaient donné lieu à plusieurs interpellations pour outrages et violences dont certains individus n’avaient pu être entendus dans l’immédiat.

Parmi eux, un jeune homme de 19 ans, reconnu grâce à une relecture vidéo, a été convoqué au commissariat et placé en garde à vue le 16 mai 2023 pour avoir jeté des projectiles et insulté les agents de police.

Auditionné, l’homme a reconnu les faits et a précisé avoir jeté selon lui des ballons remplis de peinture et d’eau et avoir fait des doigts d’honneur.

Il encourt un stage de citoyenneté de 35h de travail non rémunéré.