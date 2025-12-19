Vendredi 19 Décembre 2025
Besançon
Société

Recette : un cocktail chaud de Noël proposé par le restaurant Épicéa de Besançon

Publié le 19/12/2025 - 10:36
Mis à jour le 18/12/2025 - 14:41

Si vous en avez assez du traditionnel vin chaud, nous vous proposons aujourd'hui un coktail, chaud toujours, mais original et délicieux proposé par le restaurant Épicéa situé au 11 rue Claude Pouillet de Besançon. À déguster en apéritif de votre repas de réveillon, ou simplement entre amis ou en famille lors de cette période de fêtes de fin d'année. 

© Bastian Loridat
© Élodie R.
© Bastian Loridat
© Élodie R.
1/4 - © Bastian Loridat
2/4 - © Élodie R.
3/4 - © Bastian Loridat
4/4 - © Élodie R.

Épicéa's coffee

Ingrédients

  • 100 ml de café
  • 15 ml de vodka bio
  • 12.5 ml de sirop châtaigne (remplaçable par sirop de caramel)
  • 20 ml d'eau
  • 1 ml de vinaigre de reine des prés (remplaçable par du vinaigre balsamique noir)

Préparation

  1. Mélanger tous les ingrédients
  2. Servir à 75°C dans un verre à cocktail evasé
  3. Ajouter au dernier moment dessus une crème très légèrement fouettée (5g de sucre pour 25g de crème) et une pointe de poudre noir (on utilise à Épicéa des peaux d'aubergines rôties mais qui sont remplaçables par du Cacao non sucré).

© Bastian Loridat

Cocktail sans alcool

Ingrédients

  • 100 ml de Nectar de poire
  • 50 ml d'infusion de verveine citronnée 
  • 10 ml de sirop epicé 
  • 5 ml de vinaigre de cidre
  • 5 ml de crème liquide 
  • 5 g de blanc d'oeuf 

Préparation

Pour l’infusion de verveine citronnée

  • 200 ml d'eau
  • 15 g de verveine fraîche ou 5g de séchée

Mettre la verveine avec l'eau à froid, porter a ébullition et laisser infuser 10 minutes avant de filtrer. 

Pour le sirop épicé 

  • 100 g de sucre 
  • 50 g d'eau 
  • 10 g de poivre aromatique concassé  (Sichuan par exemple)

Chauffer tous les ingrédients puis laisser reposer 10 minutes et filtrer.

Pour le cocktail 

Mélanger les ingrédients et mettre dans un shaker. Shaker jusqu’à l’obtention d'une belle mousse. Servir dans un verre à cocktail.

© Bastian Loridat

