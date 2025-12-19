Recette : un cocktail chaud de Noël proposé par le restaurant Épicéa de Besançon

Épicéa's coffee
Ingrédients
- 100 ml de café
- 15 ml de vodka bio
- 12.5 ml de sirop châtaigne (remplaçable par sirop de caramel)
- 20 ml d'eau
- 1 ml de vinaigre de reine des prés (remplaçable par du vinaigre balsamique noir)
Préparation
- Mélanger tous les ingrédients
- Servir à 75°C dans un verre à cocktail evasé
- Ajouter au dernier moment dessus une crème très légèrement fouettée (5g de sucre pour 25g de crème) et une pointe de poudre noir (on utilise à Épicéa des peaux d'aubergines rôties mais qui sont remplaçables par du Cacao non sucré).
Cocktail sans alcool
Ingrédients
- 100 ml de Nectar de poire
- 50 ml d'infusion de verveine citronnée
- 10 ml de sirop epicé
- 5 ml de vinaigre de cidre
- 5 ml de crème liquide
- 5 g de blanc d'oeuf
Préparation
Pour l’infusion de verveine citronnée
- 200 ml d'eau
- 15 g de verveine fraîche ou 5g de séchée
Mettre la verveine avec l'eau à froid, porter a ébullition et laisser infuser 10 minutes avant de filtrer.
Pour le sirop épicé
- 100 g de sucre
- 50 g d'eau
- 10 g de poivre aromatique concassé (Sichuan par exemple)
Chauffer tous les ingrédients puis laisser reposer 10 minutes et filtrer.
Pour le cocktail
Mélanger les ingrédients et mettre dans un shaker. Shaker jusqu’à l’obtention d'une belle mousse. Servir dans un verre à cocktail.