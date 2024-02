Recrudescence de cambriolages dans le Doubs : la gendarmerie appelle à la vigilance

"Les cambrioleurs profitent de l'absence des propriétaires pour repérer les maisons vides de leurs occupants et commettre leurs méfaits", explique la gendarmerie du Doubs.

Les conseils de la gendarmerie pour protéger son habitation des cambriolages :

- Simuler une présence et éclairer stratégiquement les abords de votre maison pour dissuader les cambrioleurs ;

- Équiper vos portes d’un système de fermeture fiable et bien fermer les issues à clé ;

- Renforcer la sécurité de votre domicile en installant des équipements adaptés : volets, grilles, détecteurs de présence, système de vidéo-surveillance ou alarme ;

- Prévenez votre brigade de gendarmerie locale de votre absence;

- Soyez vigilants aux personnes que vous laissez entrer et ne laissez jamais une personne inconnue, seule dans une pièce ;

- Placez en lieu sûr vos objets de valeurs, cartes de paiement, bijoux sac à main. Ne les laissez pas visibles à travers une fenêtre.

Si vous êtes témoin d’un comportement suspect ou d’un cambriolage : Composez le 17.

Ne prenez pas de risque mais privilégiez le recueil d’éléments : numéro d’immatriculation, type de véhicule, physionomie, tenue vestimentaire ou tout élément qui permettra d’identifier les auteurs.