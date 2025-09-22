Lundi 22 Septembre 2025
Alerte Témoin
Grand Besançon Métropole
Santé

Respirer pour s’ancrer : trois conseils essentiels à appliquer

Publié le 22/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 22/09/2025 - 10:45

Notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress". Au programme ? respirer pour s’ancrer…

©
©

Quand tout s’agite autour de vous, le souffle reste une boussole. Il est là, fidèle, disponible, gratuit, à toute heure du jour et de la nuit. Il veille sur vous et répond à sa mission première : assurer l'équilibre acido-basique de votre corps. Sans cet équilibre, nous mourrions.

Vous ne savez pas par où commencer ? Asseyez-vous confortablement. Inspirez par le nez en comptant 4 temps. Retenez 1 seconde. Puis expirez doucement par la bouche sur 6 temps. Répétez cinq fois. Pour en profiter au mieux, je vous partage  ces 3 conseils essentiels de la méthode coach-respiration :

  • Ne gonflez pas le ventre volontairement : laissez l'air venir le remplir et goûtez à la douceur de ce mouvement.
  • Ne montez pas le thorax sur l'inspiration :  vérifiez avec votre main. Monter le thorax active les peurs et les stress.
  • Respecter le mode opératoire : un temps = une seconde.

En quelques minutes, vous aurez activé votre système de détente (parasympathique). Votre cœur ralentit, vos épaules se relâchent, vos pensées s’apaisent. Le nerf vague envoie un message de douceur au cerveau qui va le répercuter sur l'ensemble de votre corps.

La respiration consciente  est un outil simple et puissant. Elle ne demande ni matériel, ni conditions particulières. Elle vous ramène dans le corps, calme l’esprit et vous ancre dans l’instant présent. À l’automne, quand la fatigue s’installe et que le mental s’emballe, cette pratique devient un précieux refuge. Essayez-la dans une file d’attente, au bureau, ou avant de dormir : elle vous rappellera qu’en vous, il existe toujours un espace de calme.

Envie de tester ? Participez à la séance découverte du dimanche 28 septembre à 10h30 (plus d'infos ci-dessous)

J'ai hâte de vous rencontrer ou de vous  lire.

À tout vite !

bien-être détente méthode coach-respiration® respiration zen

Publié le 22 septembre à 14h00 par Anne Sallé • Membre
Santé

Besançon
actualité Santé
Sondage

