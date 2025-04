Retraites : l'ex-conclave a sa nouvelle feuille de route

Face à un équilibre budgétaire de plus en plus précaire, le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté lance un cri d’alerte dans un communiqué du 7 avril 2025. Le tissu associatif régional, fort de 62.500 associations, 570.000 bénévoles et 76.120 emplois, se dit aujourd’hui en danger.