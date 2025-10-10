Vendredi 10 Octobre 2025
Alerte Témoin
Grand Besançon Métropole
Santé

Retrouver vos valeurs essentielles : l'exercice fétiche de notre coach Anne Sallé

Publié le 10/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 07/10/2025 - 09:29

NO STRESS • "Connaissez-vous vos valeurs ? Savez-vous ce qui compte vraiment pour vous ?" Je me rappelle de la mine effarée de mes étudiants face à ces questions. Non, franchement, ils ne s'étaient jamais posé la question et ne savaient même pas ce que cela pouvait bien vouloir dire...

La réalité est que nos journées sont souvent dictées par des contraintes. Mais au fond, ce sont nos valeurs profondes qui nous donnent un cap. Elles sont comme des racines invisibles qui nous stabilisent, surtout quand le vent souffle fort.

Pour savoir quelles sont vos valeurs, je  vous propose aujourd'hui un exercice tout simple : prenez un carnet et notez trois moments de votre vie où vous vous êtes senti·e pleinement vivant·e, aligné·e, joyeux·se. Quel était le sentiment ou l'émotion présent.e ? Peut-être la liberté, la créativité, le partage, la sécurité ?

Ce que vous retrouvez là, ce sont vos valeurs. Et plus vous les identifiez, plus elles deviennent un repère pour vos choix. Quand vous devez décider, demandez-vous : "Est-ce que cela respecte mes valeurs ?" Si la réponse est oui, vous êtes sur le bon chemin.

L’automne est parfait pour ce travail. La nature nous montre l’exemple : elle laisse tomber ce qui est superflu pour ne garder que l’essentiel.

Vos valeurs sont cet essentiel. Prenez-en soin, elles vous guideront vers des décisions plus claires et plus légères.

Ce sujet vous parle ? Vous souhaitez partager avec moi autour de cette thématique ? Avec plaisir !

À tout vite !

Publié le 10 octobre à 14h00 par Anne Sallé • Membre
France
Santé Société

Santé mentale : le nombre d’hospitalisations pour gestes suicidaires chez les jeunes femmes en hausse

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé mentale, Santé publique France publie ce vendredi 10 octobre 2025 son bilan annuel sur les conduites suicidaires. Si le nombre de décès reste stable, l’agence alerte sur la progression des hospitalisations, notamment chez les jeunes filles et jeunes femmes.

santé publique france suicide
Publié le 10 octobre à 11h33 par Alexane
Besançon
Santé Social

À Besançon, une mobilisation pour défendre les droits à la Sécurité sociale

Dans le cadre des 80 ans de la création de la sécurité sociale, une mobilisation mêlant le syndicat CGT et la fédération du Doubs du Parti communiste a été organisée devant les locaux de la CPAM du Doubs, rue Denis Papin à Besançon. L’occasion également de rappeler certaines revendications…

cgt cpam cpam du doubs sécurité sociale
Publié le 9 octobre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

Choice et SilMach unissent leurs savoir-faire pour développer une contraception sans hormone et connectée

La deeptech bisontine SilMach et la start-up néerlandaise Choice ont annoncé ce jeudi 9 octobre, une collaboration inédite pour concevoir un microdispositif contraceptif jugé révolutionnaire. Alimenté par un micromoteur, ce dispositif sans fil pourrait permettre d’ouvrir et de fermer des valves implantées dans les trompes de Fallope, offrant une contraception réversible, sans hormones et sans douleur.

contraception enceinte femme pilule silmach
Publié le 9 octobre à 16h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce “un sentiment de trahison”

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih
Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Besançon
Economie Santé

80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues. 

caf carsat cpam sécurité sociale urssaf
Publié le 7 octobre à 17h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Santé

Octobre rose : 6 idées de lectures sur le cancer du sein

En ce mois d’octobre 2025 et comme tous les ans, la campagne Octobre Rose rappelle l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, premier cancer chez la femme. Dans le cadre de cette campagne, nous vous avons sélectionnés six idées de lectures qui abordent la question du cancer du sein. 

cancer du sein dépistage lecture livres octobre rose
Publié le 7 octobre à 15h26 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Santé

S’écouter vraiment : le protocole tout simple de notre coach Anne Sallé

NO STRESS • L’automne est une saison de retour vers soi : la lumière baisse, la nature ralentit et nous invite à faire pareil. Pourtant, nous avons tendance à accélérer encore : projets, obligations, listes à rallonge… Nous vivons la tête remplie de "il faut" et oublions souvent la question la plus simple : "Et moi, de quoi ai-je besoin ?".

bien-être méditation santé mentale soin zen
Publié le 7 octobre à 09h30 par Anne Sallé • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Journée des aidants : l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les dispositifs en place

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté souhaiter rappeler son soutien en faveur de ceux qui accompagnent régulièrement un proche en perte d’autonomie. En France, 9,3 millions de personnes sont concernées par cette situation (DREES, 2021).

agence régionale de santé aidant
Publié le 6 octobre à 14h29 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Une nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Après la nomination d'une nouvelle directrice générale en juillet dernier, Lucie Ligier, inspectrice à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est à son tour nommée directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, a-t-on appris par voie de communiqué jeudi 2 octobre 2025.

ars bourgogne franche-comté direction lucie ligier santé publique
Publié le 2 octobre à 17h14 par Alexane

