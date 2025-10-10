Retrouver vos valeurs essentielles : l’exercice fétiche de notre coach Anne Sallé

NO STRESS • "Connaissez-vous vos valeurs ? Savez-vous ce qui compte vraiment pour vous ?" Je me rappelle de la mine effarée de mes étudiants face à ces questions. Non, franchement, ils ne s'étaient jamais posé la question et ne savaient même pas ce que cela pouvait bien vouloir dire...

La réalité est que nos journées sont souvent dictées par des contraintes. Mais au fond, ce sont nos valeurs profondes qui nous donnent un cap. Elles sont comme des racines invisibles qui nous stabilisent, surtout quand le vent souffle fort.

Pour savoir quelles sont vos valeurs, je vous propose aujourd'hui un exercice tout simple : prenez un carnet et notez trois moments de votre vie où vous vous êtes senti·e pleinement vivant·e, aligné·e, joyeux·se. Quel était le sentiment ou l'émotion présent.e ? Peut-être la liberté, la créativité, le partage, la sécurité ?

Ce que vous retrouvez là, ce sont vos valeurs. Et plus vous les identifiez, plus elles deviennent un repère pour vos choix. Quand vous devez décider, demandez-vous : "Est-ce que cela respecte mes valeurs ?" Si la réponse est oui, vous êtes sur le bon chemin.

L’automne est parfait pour ce travail. La nature nous montre l’exemple : elle laisse tomber ce qui est superflu pour ne garder que l’essentiel.

Vos valeurs sont cet essentiel. Prenez-en soin, elles vous guideront vers des décisions plus claires et plus légères.

Ce sujet vous parle ? Vous souhaitez partager avec moi autour de cette thématique ? Avec plaisir !

À tout vite !