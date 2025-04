Rodéo à Besançon : course poursuite dangereuse, un homme interpellé

Vers 17h55, les policiers de la brigade spécialisée de tTerrain sont intervenus à proximité du stade de la Malcombe après avoir été alertés par le Centre d’information et de commandement au sujet d’un rodéo motorisé. Sur place, ils ont constaté qu’un individu circulait à vive allure sur une moto de cross, slalomant entre les nombreux promeneurs de ce dimanche printanier.

Les agents ont tenté d’intercepter le conducteur en activant leurs signaux lumineux et sonores, mais celui-ci a refusé d’obtempérer et a continué sa course effrénée. Durant sa fuite, il aurait mis en danger plusieurs personnes, notamment un enfant à vélo que son père a dû tirer en arrière pour éviter une collision.

Un second véhicule de police est intervenu pour bloquer la sortie. Le fuyard, ne maîtrisant plus son engin, a chuté devant le véhicule de patrouille, endommageant légèrement l’aile avant gauche. L’homme a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Sa moto a été saisie et conduite en fourrière.

Il nie tout en bloc... malgré les images de vidéosurveillance

Lors de sa première audition, le trentenaire a déclaré avoir tenté d’échapper à des individus, pensant ne pas avoir affaire à des policiers. Il a nié avoir mis quiconque en danger. Pourtant, les images de vidéosurveillance ont confirmé une vitesse excessive et la présence de deux cyclistes sur son passage. Ré-entendu, il a persisté dans ses dénégations.

Sa garde à vue a pris fin le lundi 28 avril en fin d’après-midi. Il comparaîtra par ordonnance pénale en septembre prochain. Il pourrait être poursuivi pour refus d’obtempérer aggravé, rodéo urbain et mise en circulation d’un véhicule non homologué.