Roman : Charles Demouge parcourt les “Vacances mouvementées” d’un Franc-Comtois en Guyane

Auteur franc-comtois, Christian Demouge vient de sortir son dernier roman intitulé Vacances mouvementées en Guyane » le 4 décembre 2025 aux éditions du Panthéon. Au programme : aventure, suspense et course-poursuite au coeur de la jungle amazonienne pour un ingénieur franc-comtois meurtri par la perte de son épouse.

Grand voyageur, Christian Demouge a sillonné de nombreux pays dans les cinq continents en compagnie de son épouse, à pied ou en utilisant les moyens de transport locaux, à la rencontre des habitants et de leurs traditions.

Passionné par la découverte des cultures, il s’inspire de son séjour en Guyane pour livrer son dernier roman Vacances mouvementées en Guyane, récit d’aventures empreint d’humanité et de réalisme.

Olivier Maillet, ingénieur franc-comtois meurtri par la perte de son épouse, part pour la Guyane afin de tourner une page douloureuse. Mais ses vacances basculent lorsqu’il tombe par hasard sur une cargaison de drogue et devient la cible de trafiquants. Contraint de se cacher, il trouve refuge auprès des Saramaca, descendants d’esclaves africains vivant au cœur de la forêt, et découvre leur culture solidaire et authentique. Sa rencontre avec Sohane, une jeune femme qui l’accompagne dans cette épreuve, transforme son exil en une véritable renaissance.

De la forêt équatoriale aux villages amérindiens, Olivier affronte dangers et épreuves, tout en redécouvrant le goût de la vie et de l’amour.

Extrait :

"Après un instant d’abattement, je me ressaisis et regardai mon environnement. Face à moi, sur le tronc d’un gigantesque fromager, cet arbre géant à l’écorce lisse couverte d’épines et au tronc plissé, une mygale verte et noire, au corps gros comme le poing et aux pattes velues, était immobile, semblait dormir ou peut-être guetter un insecte à dévorer. Elle ne me parut pas menaçante, mais je me gardai de la déranger".

Infos +