Sauvetage en galerie souterraine : un entraînement grandeur nature dans le quartier Planoise à Besançon

Enedis et le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) ont mené un exercice conjoint de sauvetage en milieu confiné dans le quartier Planoise à Besançon jeudi 12 juin 2025.

Enedis en Alsace Franche-Comté et les sapeurs-pompiers du Doubs ont réalisé un exercice conjoint de sauvetage dans les galeries souterraines qui accueillent le réseau public de distribution d’électricité. Objectifs : s’exercer à porter secours et se familiariser avec les risques dans le cas d’intervention en milieu confiné.

Dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier de Planoise mené par Grand Besançon Métropole jusqu’en 2030, les équipes d’Enedis en Alsace Franche- Comté sont amenées à intervenir plus fréquemment dans les galeries souterraines qui accueillent le réseau public de distribution d’électricité. ”Parce que la sécurité est la première des priorités, Enedis en Alsace Franche-Comté organise un exercice en partenariat avec le SDIS 25 pour s’assurer de la bonne adaptabilité du matériel, de la bonne connaissance de son utilisation par les intervenants, de la mise en pratique des bons réflexes face au risque électrique, au risque d’asphyxie et au risque incendie ainsi que de la bonne coordination des échanges entre Enedis et le SDIS 25 en cas d’intervention de ce type”, nous explique-t-on dans un communiqué conjoint.

Un exercice pour se préparer en cas d’incident

L’exercice, qui s’est tenu le 12 juin, vise à préparer les équipes en cas d’incident. Bien que les agents formés à intervenir dans les galeries souterraines du quartier Planoise disposent des formations pour ce genre d’interventions, dont les habilitations CATEC (Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés), ”il est important de mener ce type d’exercice pour que les bonnes pratiques deviennent des réflexes”, souligne Enedis et le Sdis 25.

Le scénario faisait intervenir trois agents d’Enedis. Les sapeurs-pompiers du Doubs spécialistes du Secours en milieu périlleux et montagne (SMPM), appelés sur les lieux de l’incident après qu’un agent d’Enedis ait fait un malaise, devaient s’assurer de l’absence de tension dans le réseau électrique autour de la victime avant de l’extraire à la verticale grâce à du matériel spécialisé dans une galerie de 6 mètres de profondeur.

Enedis et le Sdis 25, des partenaires historiques

Labellisé ”Employeur Partenaire” du Sdis 25, Enedis en Alsace Franche-Comté permet à ses salariés sapeurs-pompiers volontaires de s'absenter sur leur temps de travail jusqu’à 15 jours ouvrés par an pour effectuer des activités liées à leur engagement (missions opérationnelles, formation).

Aujourd’hui, Enedis en Alsace Franche-Comté et les services de secours du Doubs travaillent à la rédaction d’une convention visant à formaliser leur coopération sur le volet de la formation. Quand l’entreprise en bleu forme les pompiers au risque électrique, les pompiers forment les agents d’Enedis à la conduite de véhicules à haut centre de gravité en milieu escarpé. C’est dans le cadre futur de cette convention de partenariat que s’inscrit cet exercice conjoint du 12 juin à Besançon.

(Communiqué)