Simon Saveurs s’installe dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

"Il y a désormais une forte demande à combler au centre-ville de Besançon tant sur la partie Boucherie qu’en Charcuterie Traiteur", explique La SARL Simon Saveurs suite à la fermeture du stand boucherie du marche fin octobre 2024 suivi au mois de novembre par la Maison Bonnet.

L’équipe sur place

Dans les Halles Beaux-Arts, les clients pourront retrouver David qui est le responsable du stand et boucher ainsi que Thomas, également boucher. Au sein de l’entreprise, on retrouve également Anthony Simon et Florent Bailly, les deux responsables ainsi que Mickaël Simon en tant que gérant.

Un espace boucherie, charcuterie et traiteur

BOUCHERIE :

Sélection de viandes en carcasses chez nos fournisseurs et maturation dans nos ateliers

Découpe par leurs soins (y compris la volaille)

CHARCUTERIE :

Fabrication de la quasi-intégralité des produits (Hormis Jambon de Parme, Rosette de Lyon, etc. ...)

Certification Qualichef depuis 2019 (garantissant la fabrication d’au moins 90% de FAIT MAISON)

Respect des règles des produits de charcuterie artisanale

TRAITEUR :

Une sélection quotidienne de plats cuisinés "100% fait maison", nous précise-t-on

Un éventail de crudités réalisées quotidiennement

Une gamme variée de pâtisserie salées (tartes salées, quiches, pizzas, feuilletés, pâtés croûte, etc ..)

Une cuisine à base de produits frais dans le respect de la saisonnalité des produits.

Infos +