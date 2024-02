Six nouveaux conteneurs textiles au centre-ville de Besançon

Afin de couvrir davantage le centre-ville et d’encourager au tri, Grand Besançon Métropole a installé six nouveaux conteneurs pour les textiles, linges de maison et chaussures, apprend-on le 16 février 2024.

"Il s’agit là d’une première, car jusqu’à présent le caractère patrimonial du cœur de ville compliquait la mise en place de bornes blanches traditionnelles. Ces nouveaux points de collecte ont donc été conçus spécialement, tout en reprenant les mêmes caractéristiques que les conteneurs dédiés aux emballages recyclables et au verre, installés au centre-ville depuis trois ans", explique Grand Besançon Métropole.

Où trouver ces nouveaux conteneurs ?

Sur le parking Robelin

Au 26 rue Marulaz

Rue Girod de Chantrans

Faubourg Rivotte (2 conteneurs)

Avenue de la Gare d’eau.

Il est rappelé que les vêtements et linges de maison déposés doivent être propres et secs et les chaussures liées par paire dans un sac fermé de 30 litres maximum.

Que deviennent les vêtements ensuite ?

L’ensemble des chaussures et vêtements collectés dans les 174 bornes du territoire sont triés par Le Relais Est, Emmaüs Besançon, l’association Tri Quingey et la Régie des quartiers. Les articles en bon état sont revendus en boutiques solidaires de seconde main : La Bergerie (9 Chemin des Vallières) et Insert’1 Look (2 route de Marchaux). Les autres textiles, usés ou abimés, sont transformés, majoritairement recyclés sous forme de fil ou encore de matériaux à destination de l’industrie (bâtiment, plasturgie, automobile,…).

