Fortes chaleurs : la Ville de Besançon appelle à la prudence et rappelle les bons réflexes 

Météo-France prévoit un épisode de fortes chaleurs entre dimanche 29 juin et mercredi 2 juillet 2025 sur le bisontin. Face à cette situation, la Ville de Besançon invite à adopter des gestes essentiels pour protéger la santé, surtout celle des personnes vulnérables.

Les conseils de la municipalité :

Boire régulièrement de l’eau,

Éviter les efforts physiques aux heures chaudes,

Garder son logement frais en fermant volets le jour et en aérant la nuit,

Mouiller le corps et se ventiler,

Manger suffisamment,

Ne pas consommer d’alcool,

Fréquenter des lieux frais,

Rester en contact avec ses proches.



En cas de malaise, les habitant(e)s sont invité(e) à contacter un professionnel de santé ou appeler le 15.

Inscription au registre des séniors



Pour renforcer cette vigilance, un dispositif spécifique est mis en place pour les personnes les plus fragiles. Les personnes isolées de plus de 65 ans ou en situation de handicap peuvent s’inscrire au registre de la Maison des Séniors du CCAS, qui offre un accompagnement personnalisé. Par ailleurs, des salles rafraîchies sont accessibles dans les résidences autonomie, tandis qu’une veille mobile intervient auprès des personnes sans domicile, avec distribution d’eau et orientation vers les services d’urgence.

En complément, la Ville de Besançon s’associe à l’Assurance Maladie pour mener une campagne de prévention ciblée, destinée aux seniors et personnes fragiles afin de rappeler les bons gestes et informer sur les dispositifs d’aide locaux.

Enfin, la Ville de Besançon se dit "pleinement mobilisée pour limiter les effets de cette canicule, en poursuivant des actions durables" telles que la végétalisation des sols, la création d’îlots de fraîcheur et l’aménagement urbain adapté.