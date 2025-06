Soldes d’été à Besançon : un période cruciale pour les commerçants

”C’est bien pour vendre des produits d’été, mais c’est toujours pareil : ce sont des produits bradés avant même que la saison démarre vraiment”, souligne Serge Couësmes. Il estime que le calendrier des soldes n’est plus adapté aux réalités économiques et climatiques actuelles. ”On aimerait que ça change au niveau national sur les dates?: avec l’évolution de la météo, il faudrait les reporter à plus tard dans l’été, là on est en pleine saison. Il faudrait que toutes les associations de commerçants, se mobilisent.”

Une météo favorable, mais une visibilité faible

Cette année, le beau temps semble au rendez-vous, et cela représente un espoir. ”Il ne faut pas cracher dans la soupe !”, tempère Serge Couësmes. Pourtant, il regrette le peu d’attention médiatique accordée à cette période stratégique pour les commerces de proximité : ”Malheureusement, on n’en parle pas beaucoup dans les médias en ce moment. On parle de l’OTAN (ce qui est très important?!), mais pas des soldes.”

Des secteurs en difficulté, des enjeux européens

L’humeur des commerçants reste contrastée selon les secteurs d'activité tels que le prêt-à-porter. ”Il y a toujours des secteurs qui vont moins bien?”, constate-t-il. À l’échelle européenne, des réflexions sont en cours pour encadrer la concurrence étrangère : ”L’Europe travaille là-dessus pour taxer les produits qui arrivent de l’étranger, notamment à cause de l’ultra fast fashion", se réjouit le président de l'UCB.

Un moment crucial pour la trésorerie des commerces

Au-delà de l’animation, les soldes représentent un enjeu vital pour les commerçants locaux : ”Ça reste quand même un moment crucial pour la trésorerie. On espère que les affaires se feront. Il faut payer la nouvelle collection, il faut de la trésorerie.”

La Braderie d’été revient les 4 et 5 juillet

L’Union des commerçants de Besançon donne également rendez-vous les 4 et 5 juillet pour la traditionnelle grande Braderie d’été. L’événement investira le centre-ville avec de nombreuses animations et bonnes affaires. ”C’est une grosse animation du centre-ville. On espère avoir le beau temps, parce que l’année dernière, on avait eu des trombes d’eau?! Les commerçants sont au rendez-vous. Les bonnes affaires sont attendues comme d’habitude.”

Et comme le dit Serge Couësmes, toujours avec enthousiasme : ”Venez nombreux?!”