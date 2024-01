Stupéfiants : prison ferme pour un jeune de 22 ans à Besançon

À leur arrivée, les forces de l’ordre ont constaté la présence de plusieurs personnes (connues défavorablement des services de police). Afin de s’assurer qu’aucun d’eux n’était porteur d’objet dangereux, une palpation a été effectué. Des produits stupéfiants et quelques billets ont été retrouvés sur l’un d'eux.

Le jeune homme, âgé de 22 ans, a été interpellé et emmené au commissariat. Les tests et pesées des produits stupéfiants ont permis de déterminer qu’il y avait : 29 g de résine de cannabis, 1,13 g d’herbe de cannabis, 8,46 g de cocaïne et 33 g d’héroïne. Une somme de 30 euros a également été écartée.

Lors de son audition, le jeune homme a expliqué qu’il vendait de l’héroïne et de cocaïne afin de "payer sa consommation personnelle étant consommateur de cannabis et d’herbe de cannabis", nous précise-t-on.

Il a également indiqué que la résine et l’herbe "lui appartenaient" et "étaient pour sa consommation personnelle". Les 30 euros, eux, "appartiendraient à sa petite amie", a-t-il souligné.

L’exploitation de son téléphone a confirmé qu’il était en lien avec des tierces personnes dans un trafic de stupéfiants. Il n’a pas voulu dévoiler les identités.

Après avoir été présenté au parquet, il a été transporté à la maison d’arrêt de Besançon suite à condamnation pour effectuer 12 mois fermes.