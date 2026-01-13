Mardi 13 Janvier 2026
Suisse
Justice

Suisse : plainte contre Charlie Hebdo après une caricature sur l'incendie de Crans-Montana

Publié le 13/01/2026 - 08:30
Mis à jour le 13/01/2026 - 08:30

Un avocat suisse a indiqué lundi à l'AFP avoir déposé une plainte en Suisse contre le journal satirique français Charlie Hebdo, après la publication le 9 janvier 2026 d'une caricature en lien avec l'incendie meurtrier d'un bar de la station de Crans-Montana.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Sur le dessin, deux skieurs à la peau noircie avec des bandages dévalent une pente sur laquelle figure le panneau de signalisation "Crans-Montana", accompagnés des mentions "Les brûlés font du ski" et "La comédie de l'année", en référence au film comique de 1979 "Les Bronzés font du ski".

"C'est une démarche citoyenne", a commenté à l'AFP Me Stéphane Riand, qui a déposé plainte avec son épouse Béatrice, une écrivaine, devant le ministère public du canton du Valais. Ce dessin est "une représentation de la violence qui porte atteinte à la dignité humaine des victimes", a-t-il expliqué, soulignant que la liberté d'expression "peut céder le pas" dans certains cas selon la législation suisse.

La plainte vise également le dessinateur

La plainte vise aussi l'auteur du dessin, Eric Salch. Le dessin a été publié le 9 janvier, décrété en Suisse jour de deuil national en hommage aux victimes de cette tragédie qui a fait 40 morts - principalement des adolescents et jeunes adultes - et 116 blessés dans la nuit du nouvel an. Plusieurs étrangers figurent parmi les victimes, dont des Français et des Italiens.

Contacté par l'AFP, Charlie Hebdo n'a pas fait de commentaire.

Ce dessin "met en scène graphiquement les victimes elles-mêmes, utilisées comme le ressort central d'un message satirique qui confine à l'abjection", explique la plainte, qui a été publiée sur le compte Facebook de Mme Riand. "La transformation symbolique de victimes réelles en actrices souriantes d'un drame - dont elles ne portent pourtant aucune responsabilité - constitue une déshumanisation graphique, incompatible avec le respect minimal dû à la dignité humaine", font-ils valoir, estimant que dans "le cas d'espèce, le respect de la dignité humaine l'emporte sur la liberté d'expression".

Ils demandent l'ouverture au ministère public suisse d'une instruction pénale à l'encontre de la direction de Charlie Hebdo et de son dessinateur.

(AFP)

Incendie en Suisse : le propriétaire évoque une porte “verrouillée de l’intérieur” dans le bar

Le propriétaire français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana a indiqué aux enquêteurs avoir découvert juste après le drame qui a fait 40 morts qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur" lors de son audition vendredi 9 janvier 2026.

bar décès feu garde à vue incendie mortel jacques moretti police suisse
Publié le 11 janvier à 11h15 par Alexane
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane
Suisse
Faits Divers

Incendie de Crans-Montana : le parquet de Paris ouvre une enquête pour “accompagner les familles françaises”

Le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier 2026 une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

Crans-Montana enquête incendie parquet suisse
Publié le 6 janvier à 08h18 par Elodie Retrouvey

