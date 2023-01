Surpris en pleine vente de drogue, il dit gagner 40€ par jour en dealant à Besançon

Les policiers de la BAC ont remarqué un homme sur un vélo électrique noir et rouge s’arrêter à hauteur du 7 rue Megevand à Besançon pour remettre un objet sorti de son caleçon contre des billets de banque à un individu. Les faits se sont produits mercredi 4 janvier à 19h15.

Les policiers ont donc décidé de procéder au contrôle des deux individus, mais le client a pris la fuite à pied. Le vendeur quant à lui a été palpé et a remis un sachet contenant diverses bonbonnes blanches et marrons semblant être de la cocaïne (24 grammes) et de l’héroïne (30 grammes) ainsi que la somme de 70 euros aux policiers.

Le dealeur présumé a été placé en garde à vue avec droits différés en attendant un interprète en langue arabe. Lors de son audition, il a déclaré qu’une personne prénommée "Karim", il y a un mois, lui avait proposé de revendre de la drogue, ce qu’il a accepté pour gagner environ 40 euros par jour. Il a également déclaré être en France depuis décembre 2022 et n’a pu fournir aucun document d’identité. Il a refusé d’être signalisé. Un magistrat a donné son accord pour que le mis en cause soit signalisé de force.

Sa garde à vue s’est achevée ce vendredi 6 janvier vers 15h30. Il a été déféré devant le vice-procureur du tribunal judiciaire de Besançon en vue d’une comparution immédiate.