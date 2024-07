Tiny Houses, tentes XXL, espace snaking… Le nouveau visage du camping Chalezeule

Installée depuis un mois, les 10 tiny houses (…) et les 5 tentes familiales complètent désormais l’offre du camping de Chalezeule qui comptait déjà (et encore) des espaces dédiés aux campeurs sous une tente personnelle. Repensé l’espace snacking a également été officiellement inauguré vendredi 19 juillet 2024.

Ils étaient présents : Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole

Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs

Nabia Hakkar-Boyer, conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté au développement économique pour l’emploi

Christian Magnin-Feysot, maire de Chalezeule

Benoît Vuillemin, vice-président de GBM en charge de l’attractivité et du tourisme

La société Only Camp

"Hier, nous avons inauguré un beau lieu qui est celui d’Osselle, aujourd’hui, nous sommes à Chalezeule. Il était important que le camping offre ces services, c’est essentiel", explique Anne Vignot, la présidente de GBM.

Et d’ajouter : "Ce type de tourisme a connu un essor dans les années 70 puis s’est un peu perdu et il revient beaucoup aujourd’hui. Il y a un retour aux choses plus simples.Le tout dans la qualité des matériaux qui offre un meilleur confort avec les températures qui augmentent".

Pour Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs, une "vraie entité a été créée ici" : "Avec l’Eurovélo 6, on se doit de se parer de structure de qualité".

Quelles sont les nouveautés ?

Aménagement d’une rampe PMR incluant l’extension de la terrasse,

Aménagement d’un espace d’accueil de 23 m2, d’un snack-restaurant de 51 m2, d’un espace bar de 20 m2,

Création de 10 tiny houses et 5 tentes familiales

Mise aux normes : matériaux biosourcés, habillage bois et isolation du bâtiment. Parallèlement, le logement de fonction (bâtiment sur pilotis) a été sécurisé dans l’attente des futurs travaux.

Qui a financé la rénovation ?

Au total, GBM a contribué à hauteur de 441.082 € pour les derniers aménagements (2023-2024) et le Département du Doubs à hauteur de 81.850 €. La Région, quant à elle, n’a pas directement participé à cette phase, mais a déjà contribué par le passé à la rénovation du site (à hauteur de 40.041 €).

Infos +