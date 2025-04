”Le Besançon bashing, il y en a marre ! ” : Grand Besançon Métropole lance la Manufacture du bonheur…

Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Benoît Vuillemin, vice-président en charge de l’Attractivité et du Tourisme ont annoncé ce vendredi 18 avril la création de La Manufacture du Bonheur, une initiative pensée comme une boîte à outils au service de l’attractivité du territoire. Objectif affiché : attirer, accueillir et fidéliser talents, entreprises et nouveaux habitants.

Ce projet s’inscrit dans un changement de paradigme : longtemps centrée sur le rayonnement et le développement de ses filières d’excellence, la métropole redessine aujourd’hui ses priorités autour de cinq enjeux stratégiques : emploi et compétences, logement, hospitalité, transition, et cohésion. La Manufacture du bonheur entend répondre à ces défis via une approche transversale de l’attractivité, intégrant les dimensions résidentielles, économiques et touristiques.

”Il s’agit de fédérer les forces vives du territoire autour d’une dynamique commune”, a souligné Anne Vignot. Une ambition qui prend forme à travers trois objectifs : le développement d’une offre complète en marketing territorial, la création de synergies autour de projets collaboratifs et la facilitation de l’intégration des 10.000 nouveaux arrivants chaque année.

Une offre de services

Pilotée par la nouvelle direction Attractivité de Grand Besançon Métropole, la Manufacture du bonheur s’organise autour de trois dispositifs :

La Conciergerie : service d’accompagnement personnalisé pour les nouveaux actifs, elle centralise toutes les démarches liées à l’installation (emploi, logement, scolarité, santé, etc.). ”Ce guichet unique a déjà accompagné 77 personnes, dont une majorité venue d’Île-de-France”, précise Xavier Druhen, directeur de l’Attractivité.

Le Club : lieu d’animation des réseaux d’acteurs locaux, il pilote le marketing territorial à travers des campagnes, une ligne éditoriale et des événements qui ont pour but de fédérer.

Le Lab : laboratoire d’innovation centré sur l’expérience usager, il a pour but de co-construire avec les citoyens, entreprises et chercheurs des solutions concrètes pour transformer le territoire.

Programme ”Bienvenue” et chatbot

Chaque année, Grand Besançon Métropole accueille environ 10.000 nouveaux arrivants, dont 7 000 étudiants. Pour accompagner ce mouvement, le territoire veut mettre l’accent sur l’hospitalité. Un programme d’intégration "Bienvenue" sera lancé en mai prochain, avec des événements, des bons plans et une newsletter trimestrielle dédiée pendant un an. Les employeurs locaux, les mairies et les maisons de quartier seront mobilisés pour diffuser cette offre.

À cela s’ajoute un chatbot multilingue basé sur l’intelligence artificielle, qui sera opérationnel dès juin 2025, pour orienter les nouveaux arrivants, notamment les personnes étrangères ou en situation de handicap dans leurs recherche d’appartement, d’emploi, de lieu de garde d’enfant, etc. De même, un guichet étudiant multicanal sera lancé à la rentrée universitaire, pour faciliter l’intégration des jeunes venus se former à Besançon.

Les 67 communes de Grand Besançon Métropole, les employeurs publics et privés, les bailleurs sociaux et les agences immobilières sont impliqués. Une task force emploi, en partenariat avec France Travail, a pour objectif de faciliter notamment l’insertion professionnelle des nouveaux arrivants et de leurs conjoints.

Une stratégie de communication ciblée

Pour amplifier son attractivité, Grand Besançon Métropole déploie une stratégie de communication ciblée. Une campagne spécifique, lancée en avril 2025, fournit aux employeurs des outils ”clé en main" (flyers, vidéos, newsletters) pour valoriser le territoire et faciliter l’accueil des talents.

Un nouveau portail “Accueillir et fidéliser vos recrutements” enrichit les sites Grand Besançon Développement et Témis Technopole, avec des ressources : accompagnement par la Conciergerie, programme Bienvenue, plan mobilité-employeur, et solutions événementielles proposées par le Bureau des Congrès.

Le Club : animer les réseaux, structurer les écosystèmes

Le Club joue un rôle pivot en structurant son action autour de quatre écosystèmes : hospitalité, économie, tourisme et enseignement supérieur. Il mobilise plusieurs leviers tels que la gestion de projets (Lab, veille stratégique), les opérations partenariales (événements, communication ciblée), et l’animation éditoriale, avec une ligne de contenus cohérente et attractive.

Le Lab : innover collectivement

Véritable laboratoire d’innovation territoriale, le Lab vise à capter les besoins réels des usagers, mobiliser le design de service pour inventer des solutions originales, et tester rapidement des prototypes sur le terrain. Déjà 109 ateliers sont prévus en 2025 autour de trois grandes thématiques : attractivité, transitions et vivre ensemble.

”Nous voulons croiser les expertises, décloisonner les secteurs, et créer une intelligence collective au service de l’intérêt général”, a indiqué la présidente de Grand Besançon Métropole.