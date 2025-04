Faverois : l'entreprise Usiduc sauvée in extremis grâce à l'arrivée d'un repreneur

L'annonce est pour le moins surprenante : l'entreprise Usiduc, spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques destinées aux secteurs du luxe et de l'aérospatial, a trouvé repreneur. Alors que le tribunal du commerce s'apprêtait à valider sa liquidation, l'entreprise de 24 salariées située à Faverois est finalement reprise par le groupe lyonnais ACI Groupe.

Selon Mehmet Birsen, membre du Conseil National du Parti Renaissance Commission Affaires économiques et responsable Parti Renaissance Territoire de Belfort, il s'agit d'une "nouvelle encourageante pour Faverois et pour le Territoire de Belfort". En effet, "17 des 24 salariés conservent leur emploi, et ce savoir-faire en usinage multi-matériaux (luxe, aérospatial) reste implanté localement. L’avenir reste toutefois à consolider, et rien ne garantit aujourd’hui la réembauche des 7 postes restants, ni le niveau d’investissement futur."

Une volonté de "réembaucher si les conditions économiques le permettent"

USIDUC concentre plus de 25 ans d'expertise sur le Territoire de Belfort, avec "un parc machines modernisé et des compétences rares indispensables à notre réindustrialisation." ACI Groupe, qui compte environ 1600 salariés, "reprendra la gestion du site et a indiqué sa volonté de réembaucher" selon l'évolution du contexte économique.

Un "appel à la vigilance et au suivi"

Mehmet Birsen appelle "l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté, les élus locaux et tous les acteurs économiques à suivre de près le déroulement du plan de reprise et les décisions d’investissement". Il incite également ces différents acteurs à "veiller à la pérennité du site, à la sauvegarde de l’ensemble des emplois?et à accompagner le repreneur pour garantir la transmission du savoir-faire et soutenir les perspectives de développement."

Une vigilance d'autant plus importante, puisque l'entreprise a "bénéficié de fonds publics pour moderniser son outil de production et renforcer son activité."

Mehmet Birsen conclut en indiquant que "l’engagement des partenaires publics doit être respecté et pleinement pris en compte dans cette nouvelle phase."

La reprise inattendue d'USIDUC peut devenir un "véritable atout pour le territoire". La mise en place et le maintien d'une "vigilance partagée" reste toutefois un moyen de garantir la réussite de cette reprise.