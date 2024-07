À quoi ressemble la nouvelle base nautique d’Osselle ?

La base, complètement revisitée, offre un lieu de baignade et un espace de loisirs accessibles à tous, dans un cadre naturel. Grand Besançon Métropole porte ce projet, de sa conception à la réalisation, puisque la collectivité est à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Ces aménagements, d'intérêt communautaire, proposent de nouveaux services pour les Grand Bisontins et ont pour but de développer l'offre touristique du territoire.

L'ambition de Grand Besançon Métropole est double :

En faire une base de loisirs et de détente à l'attention de l'ensemble des Grand Bisontins

Celle-ci est intégrée à la démarche Grandes Heures Nature de valorisation des activités outdoor. La base propose des activités nautiques au grand public, baignade surveillée, mais aussi restaurant, snack, camping... Elle est un lieu de départ de randonnées, dont le Grand Tour de Besançon à VTT. GBM a contracté avec le club Besançon Triathlon qui utilise la base pour des entraînements et y organise chaque année une manche de la Coupe du Monde de Para-triathlon.

Contribuer à l'attractivité de cette destination écotouristique

La base d'Osselle reconfigurée propose une offre d'accueil enrichie, pour la clientèle de proximité à la recherche de lieux de vacances proches et celle en itinérance sur l’Eurovélo6. Cet équipement vient renforcer l'offre et l'attractivité touristique de ce secteur de l'agglomération, qui comprend déjà la Grotte d'Osselle sur la commune voisine de Roset-Fluans, un des sites touristiques majeurs du Doubs.

La base n'est également qu'à une quinzaine de kilomètres de la Saline Royale d'Arc et Senans, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

D'importants changements intérieurs et extérieurs

Après avoir défini le projet et veillé à sa cohérence avec les documents stratégiques qui guident l'action de la collectivité (PLU de la commune, PPRI pour la prévention des risques d'inondation, autorisations d'urbanisme et environnementales), est venue la phase de réalisation. Nous y travaillons depuis 2022.

Intervention sur les bâtiments depuis septembre 2022 :

Déconstruction des bâtiments existants

Construction d'un bâtiment d'accueil multiservices de 800m : accueil/billetterie, espace de stockage, local vélos, sanitaires et douches du camping, snack-restaurant, deux WC public.

Construction d'un poste de secours

Réorganisation des espaces extérieurs depuis septembre 2023 :

Réaménagement de la RD13 en entrée de site, en concertation avec les services du Départemement,

Aménagement du parking principal à l'entrée du site (places PMR, vélos, motos) de 100 places,

Création d'un nouveau parking de 300 places à l'arrière du site en structure terre - pierre enherbée (non revêtue) et d'une voie d'accès à ce parking (sablé stabilisé),

Pose de réseaux, de signalétique et signalisation, de mobilier d'éclairage, de nombreux arceaux vélos supplémentaires,

Création de cheminements PMR en béton poreux à l'intérieur de la base et du camping,

Travaux d'espaces verts portant sur l'organisation d'espaces de détente agrémentés de nouvelles plantations,

Création d'une aire de stationnement (9 places) et d'une aire de services pour les camping-cars, et 37 emplacements sont à la disposition des campeurs,

Implantation de 4 toilettes écoresponsables (toilettes sèches à lombricompostage).

Les futurs développements

Dans la partie interne de la base (clôturée) :

L'agrandissement de la zone de baignade / plage et de l'arrière de la base pour apporter de la respiration entre les espaces, ainsi qu'une aire de jeux complémentaire

Dans sa partie externe de l'arrière du site :

Un tampon végétal entre la base et la zone agricole cultivée dans la continuité du parking aménagé. Cette zone végétalisée accueillera un disc golf (le joueur de disc golf lance un disque (frisbee) à la force du bras avec pour objectif d'atteindre des paniers)

Le remodelage des berges du lac Prost,

Un sentier d'interprétation autour du lac Prost et Corvée, avec retour sur pontons au-dessus de l'eau

Grand Besançon Métropole souhaiterait pouvoir débuter les travaux à l'automne 2025 en vue de la saison 2026.

Qui gère quoi ?

La gestion de la base de loisirs, de l'aire de camping-cars et du camping a été confiée à l'association Profession Sports Loisirs 25 (marque commerciale Woka Loisirs), spécialiste de la gestion de ce type d'équipements, via un marché de prestation de deux ans renouvelable deux fois.

La gestion du restaurant a été confiée pour trois ans, dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire, à la SAS Pignon, représentée par son président Adrien Rognon (gérant de Pizzeria Piano à Besançon) et son directeur Sylvain Piguet (gérant de l'Ô Restaurant à Besançon). Les deux chefs bisontins ont proposé un projet axé sur une cuisine à base de produits locaux, en phase avec la démarche écotourisme du territoire, et une ouverture sur l'année entière.

Coût global du projet et financement

Coût total du projet: 5.700.000 HT

Total des subventions: 1.499.577 € ( Région: 600.000 € notifiés - Département : 599.577 € notifiés - Union européenne (FEDER) 300.000 € sollicités)

Financement GBM: 4.200.423 €

Infos pratiques

Les lacs d'Osselle

Ouverture de juin à fin septembre de 10h à 19h

Gratuit pour les moins de 3 ans

4€ (enfant et ados de 3 à 18 ans, étudiants, sans emploi)

5€ (adulte)

Possibilité de louer des paddles et canoës sur place

Jauge maximale : 1.500 personnes (en même temps sur le site)

Accès :